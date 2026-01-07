飼い主さんに『あがっちゃダメだよ』と言われている柴犬さん。まさかのギリギリを攻めていく…！叱るに叱れない？可愛すぎる行動が話題になっているのです。

確かにあがってはいない…！約束を守りつつ、ギリギリを攻めるその光景は記事執筆時点で45万回を超えて表示されており、3.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

『あがっちゃダメだよ』と言われた犬

Xアカウント『@nonohime_shiba』に投稿されたのは、柴犬「のの」ちゃんのお姿。

この日、ののちゃんは飼い主さんとの『お約束』のギリギリを攻める光景を見せてくれたのだといいます。

まさかの『ギリギリを攻める光景』に反響

『あがっちゃダメだよ』と言われている場所に、ちょこんとあごだけを乗せていたというののちゃん。

確かにあがってはいない…！叱るに叱れない、ギリギリのところで飼い主さんを見つめていたのだそう。

ののちゃんはどうやら『あごだけなら乗せてもオッケー』と判断した模様。

特に楽な姿勢でもなく、かえってその体勢は辛いのでは…？そう思わずにはいられない、ののちゃんの可愛い行動は多くの人々をほっこりと和ませることとなったのでした。

この投稿には「足じゃないからオッケーですね～」「その思考大事ですね」「ギリギリセーフｗ」「可愛い」「賢いですね」「家の柴はじっくり領土を広げるのが上手かったな」など多くのコメントが寄せられています。

お転婆で甘えん坊な女の子の日常

2019年12月10日生まれのののちゃんは、お転婆で甘えん坊ながら、ちょっぴり縄張り意識強めという柴犬の魅力もたくさん兼ね備えた素敵な女の子。

真っ白な雪景色で寒さに負けずお散歩を楽しんだり、お家の中でぬくぬくとのんびり過ごしたり。ご家族に溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすののちゃんのお姿は、日々多くの人々に柴犬の魅力を発信し続けています。

