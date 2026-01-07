柴犬がお散歩をしている途中で、おやつをもらっているワンコを発見したら…？食いしん坊な柴犬のまさかの行動に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で17万6000回再生を突破しています。

【動画：散歩中、知らないワンコが『おやつをもらう瞬間』を見た柴犬→『まさかの行動』】

おやつをもらうワンコを発見したら…

TikTokアカウント「popo.ribu.ramu48」に投稿されたのは、柴犬の「ポポ」ちゃんがお散歩をしていた時の出来事です。ポポちゃんは歩いている途中で、飼い主さんにおやつをもらっているワンコを発見しそう。普通なら「いいな～」と羨ましく思っても、黙って通り過ぎるところですが…？

なんとポポちゃんはワンコに近づいていったかと思うと、隣にお座りして「私にもください」とアピールし始めたとか！まさか知らないワンコのおやつを、当たり前のように分けてもらおうとするなんて…。なかなかの図々しさですが、なんだか可愛くて憎めませんね。

柴犬のまさかの行動に爆笑！

もちろんワンコは困惑して、「なに、この子？」と言わんばかりにポポちゃんの方を見たそう。それでもポポちゃんは全く気にせずに、ワンコと並んでおやつをもらえるのを待ち続けていたとか。

途中で待ちきれなくなって、「まだですか？早くほしいよ～」と腰を浮かす場面も。そんなポポちゃんの姿を見て、ご家族も「がめつすぎる！」と呆れながら笑ってしまったのでした。

この投稿には「当たり前に貰えると思ってるの可愛すぎる」「ワンちゃんちょっと困惑してるw」「我が子も恥ずかしいくらいに貰いに行ってたｗ」といったコメントが寄せられ、食いしん坊なポポちゃんの行動は多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

破天荒な柴犬・ポポちゃんとの思い出

残念ながらポポちゃんは2025年11月に虹の橋を渡ってしまったのですが、宝物のような素敵な思い出をたくさん残してくれたそう。

ご家族から奪った冷凍うどんを返すまいと抱えているうちに解凍してしまったことや、姪っ子ちゃんのおもちゃの車にご満悦の表情で乗っていたことも、忘れられない思い出のひとつ。なかなか破天荒なポポちゃんは、予想外の行動で笑わせてくれることが多かったといいます。

また「リブ」くんと「ラム」ちゃんという可愛い子どもを産み、お母さんとしても活躍してくれたというポポちゃん。これからもご家族の心の中で生き続け、人々に愛され続けることでしょう。

TikTokアカウント「popo.ribu.ramu48」にはポポちゃんとの素敵な思い出や、リブくん＆ラムちゃんの愉快な日常が投稿されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「popo.ribu.ramu48」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。