「すごい可愛い」辻希美がイロチ買い！【ユニクロ】ヒートテック手袋

辻希美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【子ども服爆買い】幸空と夢空の服をまとめ買いしたので紹介します！【UNIQLO、GU、H&M】』の動画を投稿。動画では、辻さんが、『ユニクロ』、『GU』、『H&M』で購入した商品を紹介してくれました。この中で、辻さんが自分用に購入した、ユニクロの便利な“手袋”をピックアップ♪

【関連】辻希美「素材もすごくいい」【3COINS】“ベビー服”を絶賛「ヤバい！超可愛いじゃん」

辻さんが「この手袋がめっちゃ良くて、めっちゃ気持ちいいの！」とコメントして取り出したアイテムがこちら！

◼︎ヒートテックライニングミトンスフレヤーン

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより

ユニクロ / ヒートテックライニングミトンスフレヤーン 税込1,990円（公式サイトより）

肌面には「ヒートテック」のフリースを使用し、肌あたりがよく、暖かい手袋。

フラップのデザインなので、タッチパネルやスマホ操作の際などは、さっと指を出せるのが便利！寒い時はフラップを付けて、ミトンとして使用できます。

辻さんはカラー展開についても「すごい可愛いと思って」と話しつつ、オフホワイトと赤をイロチ買いしたと教えてくれました♪

◼︎スマホ操作も楽々

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより

辻さんは「超暖かいし、気持ちいいし」と、吸湿発熱機能を持つヒートテックの手袋に大満足の様子。

また、「シュッとこう、指が出せるっていうところ。で親指も出せる」「で、すぐしまえるし」「ちょっと一瞬出せれば嬉しいなと思って。たとえばなんかお会計する時とかちょっとスマホ触る時とか、そういう時に出せればよくて。出しっぱなしはあんまり好きじゃないから、めっちゃいいなと思って」「めっちゃ暖かいし」と、フラップのデザインもお気に入りだと話していました。

■動画もチェック

18歳の長女・15歳の長男・12歳の次男・7歳の三男、昨年8月に出産した5児の母として、子育てと仕事を両立している辻さんのYouTubeチャンネルでは、夕飯準備の様子や、購入品などがたびたび公開されます。家事の参考になるものばかりですので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより