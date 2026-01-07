けさは各地で厳しい冷え込みとなりましたが、山形市の小学校では冬休みを終えた児童たちが元気に登校していました。

【写真を見る】3学期の目標は？ 冬休みの思い出は？ 山形市の小学校で始業式 厳しい冷え込みの中で児童たちは元気に登校！

児童たちに冬休みの思い出と３学期にがんばりたいことを聞いてきました！

大内希美アナウンサー「まもなく朝８時。山形市内は空気がツンとしていてとても寒いです。そんななか子どもたちはきょうから学校！おはようございます」

県内で最も多い７８６人の児童が通う山形市立南沼原小学校です。県内の小学校の始業式のピークより１日早く新年の初登校となりました。

けさの山形市の最低気温はマイナス４．２度と厳しい冷え込みとなりましたが、児童たちは凍った地面に興奮したり１３日ぶりに会えたお友達と笑いあったりと、元気いっぱいです！

児童「（Ｑ冬休みが終わり友だちと会えてどう？）嬉しい」

児童「（Ｑ何をして遊びたい？）雪遊び！雪合戦！」

■校長先生の話はそれぞれの教室で！

きょうの始業式は寒さと感染症対策のため体育館には集まらず、児童たちはそれぞれの教室で校長先生の話を聞きました。

山形市立南沼原小学校 山口雅和 校長「『一年の計は元旦にあり』といいます。一年の計画は元日の朝に立てるべきだというたとえです。学校にとっての元旦はきょうです。何事も最初が肝心なので、まず１つ目標を立てていきましょう」

■冬休みの思い出は？

始業式のあとに行われたホームルームでは、児童たちがペアになって冬休みの思い出を語り合います。

冬休みどのように過ごしたのでしょうか。

５年生「（Ｑ冬休みの思い出は？）Ａｓａｈｉ自然観にスキーに行ってリフトが怖くてすぐにやめた」

５年生「（Ｑ冬休みなにが楽しかった？）いとこたちと温泉旅行に行ったこと。クリスマス会でプレゼント交換をして（もらったプレゼントが）良かった人もいれば『ちょっといらね～～』ってなった人もいた」

５年生「いとこが１人受験生であんまり会えないから会えてよかった」

■３学期の目標は？

５年生にとって、３学期は最高学年に進む前の大切な準備期間でもあります。

３学期の目標を聞いてみると。

５年生「１年生に頼られる５年生になりたい」

５年生「（がんばりたいことは）算数とバスケ。算数はちょっと苦手だしバスケは６年生と一緒にできる試合があと１回くらいしかないから」

冬休みを満喫した児童たち、新たな目標を胸に４８日間の３学期がはじまりました。