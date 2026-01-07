アルファベットやハートマーク…竹林への“落書き被害”伏見稲荷大社の近くでも　歩道から手が届かない竹にまで「困ったもんとしか言いようがない」

嵐山だけじゃない…。京都の観光地で竹林への落書き被害が相次いでいます。



京都の観光地「伏見稲荷大社」の近くにある竹林。そこで手入れをしていた中村晃さん（７９）は、“ある問題”に頭を悩ませています。



（中村晃さん）「いたずら書きが多いんです。困っています」



ずらりと並ぶ竹には、アルファベットやハートマークなどたくさんの落書きが。歩道から手が届かない竹にまで書かれています。これには地元神社の宮司も…





（伏見神宝神社 宮司）「数年前までなかった現象が今、起きているわけで、昔どおりに戻ってくれればなと」こうした竹林への落書きは観光地で相次いでいます。嵐山の「竹林の小径」でも落書きが急増し、市などは去年、試験的に一部の竹を伐採しました。今回の竹林でも、所有者の意向で歩道から１ｍの間にある竹が伐採されていました。（別の土地の管理者）「１ｍ離したら（竹に）手が届かないから大丈夫かなと思ったんですけど、たまに（フェンスを）乗り越えて中に入る人がいて、落書きを書かれたことがあります。（Ｑ対策は？）切るだけです」しかし、伐採には人件費などのコストがかかり、現実的ではないといいます。（中村晃さん）「手が回らないと思います。個人的所有者としては。（落書きは）困ったもんとしか言いようがない」市は「竹を傷つける行為は犯罪だと引き続き発信し、地域と協議しながら対応を考えていきたい」としています。