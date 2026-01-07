¡Ö¤¢¤ì¤è¤ê¤Ò¤É¤¤Ç¯¤ÏÀäÂÐ¤Ê¤¤¡×¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡È¥«¥Ù¡É¡½¡½¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÅ´ÏÓ¡¦ÌÚß·¾°Ê¸¤¬Êì¹»¤Î·ÄÂç¤Ç¹ÖµÁ
¡ÚÆ°²è¡Ûµð¿ÍÁê¼ê¤ËËþÎÝ¥Ô¥ó¥Á¤â¡ÄÌÚß·¾°Ê¸¤¬152¥¥í¤ÇÍÞ¤¨¤ë
¡¡ÎÓ¶µ¼ø¤¬·ÄÂç¤Î½õ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¶µ¤¨»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ÌÚß·¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬±ï¤Çº£²ó¤Î¹ÖµÁ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚß·¤Ï¤Þ¤º¡¢2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤â¡Ö1Ç¯ÌÜ¤«¤é1·³¤ÎÀïÎÏ¤ÇÅê¤²¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¼þ¤ê¤Î´üÂÔ¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢1·³¤Ç1»î¹ç¤âÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¡ÖÆþÃÄ1Ç¯ÌÜ¤Î¥«¥Ù¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ï¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¡ÊÄ¾µå·Ï¡Ë¤Î¡Ö²óÅ¾¸úÎ¨¡×¤ò²þÁ±¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º2·³¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ê¿¶ÑµåÂ®¤Ï148¥¥í¤Ç¡¢MAX¤Ï151¡Á152¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¤½¤ì¤ò¥¾¡¼¥ó¤ËÅê¤²¤Æ¤â¥×¥íÌîµå¤ÎÂÇ¼Ô¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤«¤éÄ¶¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡È¥«¥Ù¡É¤ò¡Ö¸½¼Â¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡Ö¼«Ê¬¤Î¸½¾õ¤òÃÎ¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢2Ç¯ÌÜ¤ËÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤¬¸µ¡¹¥·¥å¡¼¥Èµ¤Ì£¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÀ¼Á¤òÀ¸¤«¤·¡¢Åö»þ¤Î°ËÆ£ÃÒ¿ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Î½õ¸À¤Ç¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¡Ê¥·¥å¡¼¥È·Ï¡Ë¤òÉð´ï¤ËÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï»î¹ç¤Ç¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÅê¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤â´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥×¥í¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç2Ç¯ÌÜ¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç55»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î9¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ËÉ¸æÎ¨¤â2.94¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢Âç¤¤¯ÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡¡3Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤Î²óÅ¾¿ô¤Ê¤É¤ò·×¤ì¤ë¡Ö¥é¥×¥½¡¼¥É¡×¤òÌó70Ëü±ß¤Ç¼«Ê¢¹ØÆþ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£·×Â¬µ¡´ï¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¸½¾õ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼«¸ÊÅê»ñ¤ËÅØ¤á¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¤è¤ê¤Ò¤É¤¤Ç¯¡Ê¥×¥í1Ç¯ÌÜ¡Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ê¤¤¡£¤¢¤ì¤è¤ê¤Ò¤É¤¤Ç¯¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢ºÇ½é¤ËÌ£¤ï¤¨¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÌÚß·¤Ï¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Î¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢22Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç55»î¹ç°Ê¾å¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤ÆÅ´ÏÓ¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¡£ºòµ¨¤Ï42»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¤ÏÊÆ¹ñ¤Î»ÜÀß¤Ç¸úÎ¨ÎÉ¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ËÎÏ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤à¤Ê¤É¡¢º£µ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê²ò·èºö¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÃµ¤¹¤Î¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥×¥í¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç³Ø¤ó¤À¡£ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡¤ä¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê²á¤´¤·Êý¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤Î¿´¤ò³Ú¤Ë¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£¹¥´ñ¿´¤ò¥Õ¥ë¤Ë»È¤Ã¤Æ»î¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿27ºÐ¤Ï¡¢¹ÖµÁ¸å¤âÂ¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤«¤é¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡¢ÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
