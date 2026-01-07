中日のドラフト５位・新保茉良（しんぽ・まお）内野手（東北福祉大）が７日、名古屋市内の選手寮「昇竜館」に入寮した。大好物という母の手作りハンバーグを持ち込み、これから始まるプロ生活へ、パワーチャージ。「早くこの日が来ないかなと思いながら、練習してきたので、楽しみ」と胸を高鳴らせた。

「ハンバーーーグ！」。静まり返ったナゴヤ球場に新保の声が響いた。テレビ局の求めに応じ、ナゴヤ球場の外野フェンスにあるスピードワゴンの井戸田潤氏が自腹で掲出した「ハンバーグ師匠」の広告の前で叫んだ。「恥ずかしい…。ハンバーグ持ってこんときゃよかった」と頭をかいたが、特大ハンバーグが２つ詰め込まれた、わっぱ弁当をうれしそうに見つめた。

母が、昨日の深夜２時から作ってくれた愛情たっぷりのハンバーグ。「ポン酢で食べるのが新保家流」と新生活の準備が整った自室で満足げに頬張った。

今後は月に１度、母が大阪から駆けつけ、ハンバーグを“配達”予定だが、甲子園遠征となれば、実家で手料理を堪能できる。２５年までウエスタン・リーグに所属していた２軍は、２６年から中地区に配置され、関西遠征はなくなった。

家族に雄姿を見せるためにも、目標は開幕１軍。まもなく始まる新人合同自主トレへ、６キロ増量で、準備は万全。「練習してきた自信はある。２月のキャンプに向けて、しっかり取り組んでいきたい」。強い覚悟を胸に、大きく羽ばたく。（森下 知玲）