M-1王者「たくろう」凱旋 知事の“自己紹介”に「すごいな！」 きむらバンドさん出身・愛媛での歓迎に「知事でもあんな迎え入れられないやろ」
愛媛県庁で集まった多くの職員が待っていたのは「M‐1グランプリ2025」を制した、お笑いコンビ「たくろう」のきむらバンドさんと赤木裕さんです。
きむらバンドさんは愛媛・鬼北町生まれ松山市出身で、「M‐1」王者として初めて故郷に凱旋しました。
職員と熱いハイタッチを交わしていると…。
きむらバンドさん：
えっすごいやん。中学校？同級生や、うわうれしい、ありがとう！
中学校の同級生という職員と大盛り上がり。
その後、県知事の到着を待っている間には、相方の赤木さんが「逃げたい」とぽつり。
きむらバンドさんが「すみません、人混み嫌いで」と話すなど、滋賀県出身の赤木さんはどうにも落ち着かない様子。
そこへいよいよ知事が登場すると、いきなりのひと言が飛び出しました。
愛媛県・中村時広知事：
めがねなしの七三分け、愛媛県知事の中村です。
きむらバンドさん：
すごいな！ありがとうございます。
きむらバンドさん・赤木裕さん：
“めがねのパーマ”きむらバンドと、“裸眼の化け物”赤木です。
中村知事は、たくろうの定番ネタを自らアレンジして自己紹介。
そんなおもしろ知事に2人は念願だった「M‐1」優勝を報告しました。
愛媛県・中村時広知事：
過去最多出場者って言ってたから、そこで頂点に立つ。
きむらバンドさん：
それが愛媛から生まれたと。愛媛はすごいところですね、本当に。
知事とのトークは大いに盛り上がっていましたが、愛媛県イメージアップキャラ「みきゃん」のプレゼントを受け取った場面では、赤木さんが「みきゃん」を落としてしまうハプニングも。
きむらバンドさん：
知事からもらった「みきゃん」を最速で落として。
思わぬハプニングに会場は笑いに包まれていました。
そんな県庁での歓迎ぶりに2人は…。
赤木裕さん：
むちゃくちゃうれしかったです。ホンマに、知事になったんかなぐらいの。
きむらバンドさん：
知事でもあんな朝は迎え入れられてないやろ。
トークもインタビューも盛り上がり、愛媛凱旋は大成功。
では「M‐1」優勝コンビとしての今後はどうでしょうか。
きむらバンドさん：
今後の活動の目標とかも言っておいたら？
赤木裕さん：
今後の活動の目標は、とにかく今まで支えてもらった分、愛媛にこれから恩返ししていけるなら、何でもさせてもらいます。愛媛のためと思って活動するので、よろしくお願いします。