M-1王者「たくろう」凱旋　知事の“自己紹介”に「すごいな！」　きむらバンドさん出身・愛媛での歓迎に「知事でもあんな迎え入れられないやろ」

愛媛県庁で集まった多くの職員が待っていたのは「M‐1グランプリ2025」を制した、お笑いコンビ「たくろう」のきむらバンドさんと赤木裕さんです。

きむらバンドさんは愛媛・鬼北町生まれ松山市出身で、「M‐1」王者として初めて故郷に凱旋しました。

職員と熱いハイタッチを交わしていると…。

きむらバンドさん：

えっすごいやん。中学校？同級生や、うわうれしい、ありがとう！

中学校の同級生という職員と大盛り上がり。

その後、県知事の到着を待っている間には、相方の赤木さんが「逃げたい」とぽつり。

きむらバンドさんが「すみません、人混み嫌いで」と話すなど、滋賀県出身の赤木さんはどうにも落ち着かない様子。

そこへいよいよ知事が登場すると、いきなりのひと言が飛び出しました。

愛媛県・中村時広知事：

めがねなしの七三分け、愛媛県知事の中村です。

きむらバンドさん：

すごいな！ありがとうございます。

きむらバンドさん・赤木裕さん：

“めがねのパーマ”きむらバンドと、“裸眼の化け物”赤木です。

中村知事は、たくろうの定番ネタを自らアレンジして自己紹介。

そんなおもしろ知事に2人は念願だった「M‐1」優勝を報告しました。

愛媛県・中村時広知事：

過去最多出場者って言ってたから、そこで頂点に立つ。

きむらバンドさん：

それが愛媛から生まれたと。愛媛はすごいところですね、本当に。

知事とのトークは大いに盛り上がっていましたが、愛媛県イメージアップキャラ「みきゃん」のプレゼントを受け取った場面では、赤木さんが「みきゃん」を落としてしまうハプニングも。

きむらバンドさん：

知事からもらった「みきゃん」を最速で落として。

思わぬハプニングに会場は笑いに包まれていました。

そんな県庁での歓迎ぶりに2人は…。

赤木裕さん：

むちゃくちゃうれしかったです。ホンマに、知事になったんかなぐらいの。

きむらバンドさん：

知事でもあんな朝は迎え入れられてないやろ。

トークもインタビューも盛り上がり、愛媛凱旋は大成功。

では「M‐1」優勝コンビとしての今後はどうでしょうか。

きむらバンドさん：

今後の活動の目標とかも言っておいたら？

赤木裕さん：

今後の活動の目標は、とにかく今まで支えてもらった分、愛媛にこれから恩返ししていけるなら、何でもさせてもらいます。愛媛のためと思って活動するので、よろしくお願いします。