後藤祐一氏（資料写真）

立憲民主党の後藤祐一幹事長代理（衆院神奈川１６区）は７日、自身のメールマガジンで「世界とのバランスをとらないといけない」とベネズエラ攻撃などに対する米国へだんまり姿勢の高市早苗内閣へくぎを刺した。木原稔官房長官は同日の定例会見でも米国に対し「コメントは控える」と明言を避け続けている。

後藤氏は「今年は３つの『せ』のバランスをとり戻す１年」と表明。「生活のバランス」「世界のバランス」「政治のバランス」を挙げる中で「ベネズエラで起きたことはトランプ大統領の明らかなやり過ぎだ」と指摘し「高市政権は時に右翼側に偏る時がある」とけん制。「今年はそんな法案も出てくると言われており、中道改革勢力と力を合わせ国会でも左右のバランスを取れた答えを目指していく」などと説明した。

木原長官は同日の会見でベネズエラ攻撃直後にデンマーク自治領グリーンランドの取得を再度強調したトランプ氏への受け止めを問われたが「逐一コメントすることは差し控える。国連憲章の原則は重要で日本政府としては国際法の原則の尊重を順守している」と一般論のみの答弁に終始した。