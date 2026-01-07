韓国の人気アイドルグループ「LE SSERAFIM（ルセラフィム）」の宮脇咲良（SAKURA＝27）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。新年をニューヨークで迎えた様子を投稿した。

「HAPPY NEW YEAR 2026年は、ニューヨークのタイムズスクエアで新年を迎えました」と報告。カウントダウンの盛り上がりや、真っ赤な衣装でメンバーとのライブの写真や動画などを公開した。「誰がこんな未来を想像したかな。私は、想像もしていなかった未来でした。今ちょうど読んでいる本にも書いていた『何事も必ず自分の思った通りになる』と言う人に会ったことがない。むしろ、少なくとも私の人生では、心配していたことはほとんど起きなかった。起きたのは、予想もしていなかったことばかりだ。という言葉通りの時間。私が予想していた自分はもう遥かに越えていて、人生のボーナスステージを見ているかのような、そんな体験でした。私の存在以上に、大きな経験をさせてくれた全てのファンの皆さん、スタッフさん、そして、メンバーに感謝です。2026年が、笑顔でいっぱいの一年になりますように。今年もよろしくお願いします」と心境をつづった。

メンバーらとライブに向けた準備をしている姿や、部屋着でワインを飲みながら楽しんだり…。さらに、ニューヨークの街を、ヘソ出し白シャツ、ショートパンツに黒ストッキングを履き、ベージュのロングコート姿で散策し、驚きの表情なども見せたショットをアップした。

ファンやフォロワーからは「アイドルの女神」「顔面国宝」「この可愛いさはニューヨークがほっとかないな」「この可愛いさ、反則です」「髪型すきすぎる…」「綺麗すぎる」「目の保養」「おしゃれで可愛いく尊い」「カッコよくて素敵」「ビジュ爆発してる〜」「心打たれる美しさ」「世界で最も美しい女性」「NYのど真ん中でパフォーマンスをする姿、かなり激アツでした」「素晴らしいパフォーマンス」「カッコよくて可愛くて感激したNY」などのコメントが寄せられている。