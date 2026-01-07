2026年大河ドラマ「豊臣兄弟！」をもっと楽しむ！オススメ本6選【Amazon Kindle】
2026年1月4日より放送スタートした大河ドラマ「豊臣兄弟！」は、豊臣秀長役・仲野太賀、豊臣秀吉役・池松壮亮の実力派キャストで送る戦国時代の下剋上サクセスストーリーである。本記事ではこのドラマをより楽しめるおすすめの本をご紹介！日本でもっとも有名な戦国武将のひとり、豊臣秀吉。その弟・秀長たちの一族を深く知って、ロマンあふれる大河ドラマの世界を満喫しよう。
■豊臣兄弟！ 前編 ＮＨＫ大河ドラマ・ガイド
価格：1540円（1%ポイント還元）
豊臣兄弟！ 前編 ＮＨＫ大河ドラマ・ガイド
戦国乱世を駆け抜ける！ 2026年大河ドラマ「豊臣兄弟！」を完全ガイド！
主演・仲野太賀が豊臣秀長を演じる2026年大河ドラマ「豊臣兄弟！」。
フルカラーでお届けする、ドラマをもっと楽しむためのガイドブック「前編」が登場！
時は戦国乱世。尾張中村の貧しい農家に生まれた小一郎（のちの豊臣秀長）の前に、ある日音信不通の兄・藤吉郎（のちの豊臣秀吉）が姿を現す。若き戦国武将・織田信長に仕官して大出世を目指す兄の誘いに巻き込まれて武士へ転身した弟は、知恵と勇気、そして持ち前の「調整力」を生かしながら、目の前に立ちはだかるハードミッションを兄との絶妙なコンビネーションで次々とクリアしていく。やがて弟は兄とともに、万民が笑って暮らせる太平の世を作るという夢を抱き始め――。
弟・秀長の視点で戦国時代をダイナミックに描く、夢と希望の下克上サクセスストーリー！
■全一冊 豊臣秀長 ある補佐役の生涯 (PHP文庫)
価格：1500円（Kindle Unlimitedなら0円！）
全一冊 豊臣秀長 ある補佐役の生涯 (PHP文庫)
世に名将・名参謀と呼ばれる人物は数多いが、名補佐役はきわめて少ない――。激動の戦国時代、尾張の貧しい農民の出でありながら、野心家の兄・秀吉を天下人たらしめ、自らも“大和大納言”と呼ばれるまでにのぼりつめた男・豊臣秀長。この人なしに、秀吉は天下人になれなかったと言われる。本書は、卓越した実務能力と抜群の調整力、非凡な統治能力で、脆弱な豊臣家の体制を支え続けた、日本史上屈指のナンバー2と呼ばれる男の生涯を丹念に描く歴史巨編。昭和の大ベストセラーを全一冊にまとめた決定版。
■豊臣兄弟 天下を獲った処世術 (文春新書)
セール価格：1000円（4％OFF）
豊臣兄弟 天下を獲った処世術 (文春新書)
大河「豊臣兄弟！」より面白い日本史講義
今の日本に必要な「人を動かす」極意
* 人と技術に「投資」
* 「最速」は「最強に通ず
* 「稼ぐ知恵」を配る
* 「分身」を活用せよ
* トップ自ら「おもてなし」
大河ドラマより面白い!! 令和の太閤記
■時空旅人 別冊 秀長と秀吉 ─豊臣兄弟と激動の戦国時代 ─
価格：1399円（Kindle Unlimitedなら0円！）
時空旅人 別冊 秀長と秀吉 ─豊臣兄弟と激動の戦国時代 ─
2025年。兄は、もう一度だけ自分を信じた。筑波経由火星行きの物語がはじまる！ 本格兄弟宇宙漫画発進！ 幼少時代、星空を眺めながら約束を交わした兄・六太と弟・日々人。2025年、弟は約束どおり宇宙飛行士となり、月面の第1次長期滞在クルーの一員となっていた。一方、会社をクビになり、無職の兄・六太。弟からの1通のメールで、兄は再び宇宙を目指しはじめる！
■真説 豊臣兄弟とその一族 (幻冬舎新書)
価格：940円（1%ポイント還元）
真説 豊臣兄弟とその一族 (幻冬舎新書)
通説を打破!
たった二代で滅びた栄華と衰退の真相
農民から大出世を遂げた天下人として知られる豊臣秀吉。
しかし、彼とその一族の実像は、驚くほど謎に満ちている。
本書は、貧しい百姓出身説の真偽、人たらし神話が生まれた本当の理由、右腕として活躍した秀長の裏の顔、ねねと淀殿の不仲説、秀次事件に隠された真実など、豊臣家にまつわる定説を、最新研究をもとに徹底検証。
さらには、朝鮮出兵の誤算、大坂の陣の舞台裏などの歴史的事件の真相にも迫る。
豊臣家の知られざる姿を暴きつつ、「なぜ天下を極めた一族が、たった二代で滅んだのか?」という問いに答える1冊。
■秀吉と秀長 「豊臣兄弟」の天下一統 ＮＨＫ出版新書
価格：1056円（3%ポイント還元）
秀吉と秀長 「豊臣兄弟」の天下一統 ＮＨＫ出版新書
豊臣の「平和」はなぜ終わったか？
華々しい出世を遂げた兄・秀吉の影に隠れ、これまで知られることがなかった弟・秀長の生涯。だが、その実像に光を当てると、秀長の存在なくして秀吉の飛躍は成し得なかったことが明らかになった。兄弟の出生から、織田家臣としての活躍、そして本能寺の変後の主導権争いを勝ち抜き、「天下人」に登り詰めるまで──。秀吉と秀長はどのように支え合い戦国の世を生き抜いたのか。秀長亡き後、時代はどのように動いたのか。2026年大河ドラマ「豊臣兄弟！」時代考証者が、同時代史料と最新研究の知見をもとに、彼らの歩みを明らかにする！
※本ページで紹介する情報は、2026年1月7日17時現在のものです。
