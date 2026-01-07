市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

あす8日は雪です。朝早い時間よりも日中の方が気温が低いでしょう。11日・日曜日と12日・月曜日、石川県内では警報が発表されるくらいの大雪の可能性が出てきました。



8日朝9時の予想天気図です。

小野：

冬型の気圧配置が強まり、寒気も南下してきます。雪が降ります。風も強めに吹くため、山雪型の降り方になるでしょう。





金沢の 3時間ごとの天気と気温の移り変わりです。

小野：

あす8日の特徴は気温の変化です。日付けが変わるころが最も高く、日中の方が低くなる見込みです。きょう7日金沢では、昼過ぎに12度くらいまで上がりましたが、8日は風が強く、かなり寒く感じるでしょう。



気象台の週間予報です。

小野：

11日・日曜日と12日・月曜日は、再び冬型の気圧配置が強まり、強い寒気も入ってきます。このため、7日に気象台からは「日曜・月曜に、大雪警報を発表する可能性がある」という情報が出ました。今の時期、金沢の最高気温は7度くらいが平年並みですので、あす8日と12日は低いでしょう。



市川：

小学生の3学期も始まりました。通学の時間帯に吹雪などにならないよう願いたいですね。