【Amazon限定:ウイスキーみくじ第6弾】 2026年1月6日 販売 価格：4,880円

アップライジングは、通販サイト「Amazon.co.jp」限定の特別企画として、「ウイスキーみくじ 第6弾」を466口限定で2026年1月6日より販売している。価格は4,880円。

ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービス。第6弾では超大吉に、ジャパニーズウイスキーの中でも特に入手困難な一本「白州18年」が設定されている。

その他、山崎12年、白州12年などがラインナップしている。

【Amazon.co.jp限定】ウイスキーみくじ 第6弾 内容（全466口）

超大吉：白州18年（1口）

大大吉：山崎12年（2口）

大吉：白州12年（2口）

中吉：白州 シングルモルト（3口）

喜吉：山崎 シングルモルト（3口）

福吉：響 JAPANESE HARMONY（5口）

縁吉：宮城峡 シングルモルト（5口）

幸吉：竹鶴 ピュアモルト 白ラベル（10口）

宝吉：ライスブレンデッドウイスキー はなぐり（249口）

吉：巳乃霞 グレーンウイスキー（186口）

※総466口、なくなり次第終了