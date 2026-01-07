人気女性芸人、TWICEサナと同じ幼稚園出身だった「いいとこの幼稚園って感じするでしょ？」共演者驚き
【モデルプレス＝2026/01/07】お笑いトリオ・3時のヒロインの福田麻貴が、1月6日放送の「ザ！世界仰天ニュース」新春4時間スペシャル（よる7時〜）に出演。韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）と幼稚園が一緒であると明かした。
【写真】TWICEサナとまさかの共通点「THE W」優勝芸人
この日は「意外な過去を大公開！私のとっておきの1枚！パート2」にて、福田の幼少期ショットが公開される一幕があった。幼少期の写真を披露した福田は「幼稚園の帽子がいいとこの幼稚園って感じするでしょ？TWICEのサナさんと同じ幼稚園なんですよ」とサナと同じ幼稚園出身であると明かした。
これを受け、スタジオから「すごい」と驚きの声が上がると福田は「おかしいですよね。同じ出身幼稚園」とコメント。福田もサナも共に大阪府出身となっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】TWICEサナとまさかの共通点「THE W」優勝芸人
◆福田麻貴「TWICEのサナさんと同じ幼稚園」と告白
この日は「意外な過去を大公開！私のとっておきの1枚！パート2」にて、福田の幼少期ショットが公開される一幕があった。幼少期の写真を披露した福田は「幼稚園の帽子がいいとこの幼稚園って感じするでしょ？TWICEのサナさんと同じ幼稚園なんですよ」とサナと同じ幼稚園出身であると明かした。
◆福田麻貴、TWICEサナと同じ幼稚園出身に「おかしいですよね」
これを受け、スタジオから「すごい」と驚きの声が上がると福田は「おかしいですよね。同じ出身幼稚園」とコメント。福田もサナも共に大阪府出身となっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】