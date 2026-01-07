乃木坂46五百城茉央、ノースリーブ衣装に反響「透明感がすごい」「肌綺麗」
【モデルプレス＝2026/01/07】乃木坂46の五百城茉央が1月6日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】20歳乃木坂46「透明感がすごい」ノースリーブ衣装
五百城は「表紙・巻頭を務めさせて頂きました」「よろしくお願いします」とつづり、同日発売の「週刊SPA！」（株式会社扶桑社）の2026年新春合併号で表紙と巻頭グラビアを飾っていることを報告。スラリと伸びる腕のラインが際立つノースリーブトップス姿で花を手にしたナチュラルなショットなどを披露している。
この投稿には「透明感がすごい」「雰囲気が変わる」「肌綺麗」「尊い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】20歳乃木坂46「透明感がすごい」ノースリーブ衣装
◆五百城茉央、ノースリーブ姿を披露
五百城は「表紙・巻頭を務めさせて頂きました」「よろしくお願いします」とつづり、同日発売の「週刊SPA！」（株式会社扶桑社）の2026年新春合併号で表紙と巻頭グラビアを飾っていることを報告。スラリと伸びる腕のラインが際立つノースリーブトップス姿で花を手にしたナチュラルなショットなどを披露している。
◆五百城茉央の投稿に反響
この投稿には「透明感がすごい」「雰囲気が変わる」「肌綺麗」「尊い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】