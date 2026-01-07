斎藤工、2026年の抱負「（お尻を）“拭かなくていい一年”にしたい」理由は…

俳優の斎藤工（44歳）が、1月7日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。“2026年の抱負”を語った。



お笑い芸人・ゆりやんレトリィバァが監督を務めた映画「禍禍女（まがまがおんな）」の全国行脚出発式に出席した斎藤が、番組のインタビューに対応。“2026年の抱負”について質問を受ける。



これに斎藤は「ノンストップ！さんならいいと思うんですけど…」と前置きした上で、「腸活とかをずっとしてて。自分の便の状態で健康を管理してるんですね。拭かなくていいぐらい爽やかな排便のときあるじゃないですか。なので、“拭かなくていい一年”にしたい」と話し、「それくらい腸内環境と向き合っていきたい」と語った。



ちなみに、「今朝は？」と聞かれた斎藤は「今朝は内緒です。ただ…ノンストップ！でした」と答え、ゆりやんは「じゃあ、あんま良くなさそう…」とツッコミを入れた。