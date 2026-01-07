高知県内に高齢者交通死亡事故多発警報が発表されています。（※1月7日時点）



事故に遭わないため、また事故を未然に防ぐため、どのような対策ができるのか、2025年の事故の傾向から考えます。



高知県警は1月6日、2025年に県内で発生した交通事故の状況を発表しました。交通事故の件数は830件で2024年を68件下回りましたが、事故で亡くなった人は25人と2024年より4人増えています。このうち半数以上が高齢者となっています。





■高知県警本部 交通企画課 濱川次長「高齢者が犠牲になる事故が立て続けに発生していて、単独事故もあれば横断歩行中や自転車利用中に車にはねられるという事故もあった」事故の形態もさまざまですが、事故が発生する時間帯にも特徴があります。■濱川次長「冬場に入り日没時間が早まり、夜間帯が長くなっている。周囲が暗くなる状況と夕方の交通量が増える時間帯が重なって結果として事故が多発してると考えられる」警察庁がまとめた時間帯別の死亡事故発生件数によると、夕方から夜間にかけて死亡事故が多く発生していることがわかります。なぜ、その時間帯に死亡事故が多いのでしょうか。■濱川次長「通勤通学の時間帯は交通量そのものが増えるということもあるし、ドライバーが運転を急いでしまっているのではないかと思う。心にゆとりを持ちスピードを控えめに安全運転してもらいたい」それに加え、夕方から夜にかけてはドライバーから歩行者が見えづらくなるため危険が高まります。夜間、服の色によってドライバーからどのように見えるのか。JAFが行った実験映像では車のライトをロービームにして走行した場合、一番見えづらい黒色と見えやすい白色ではドライバーが歩行者を認識するまで10メートルの差が出ています。この実験結果では黒や青など周りの色に溶け込んでしまう色よりも白や黄色、反射板を身につける方が遠くから視認できることが分かりました。■濱川次長「夜間外出する際は見えやすいように明るい色の服装であるとか、反射材を身につけて自分の存在がドライバーからわかりやすいようにしてもらいたい」また、ドライバーに対しても■濱川次長「夕暮れから早めにライトを点灯させ、対向車がいなければハイ（ビーム）も使い、周りの歩行者や自転車に対する見落としが無いようにしてもらいたい」1月6日、高知県内には13年ぶりに「高齢者交通死亡事故多発警報」が発表され、7日は高知市の県庁前交差点で街頭指導がおこなわれました。県内では2025年12月26日から2026年1月6日までに交通死亡事故で高齢者4人が亡くなっています。高齢者交通死亡事故多発警報の期間は1月15日までで1月8日からは年始の交通安全運動も始まります。