Ξ(クスィ―)ガンダム雪像

(C)創通・サンライズ

創通とバンダイナムコフィルムワークスは、2月4日～11日に行なわれる「2026さっぽろ雪まつり」の大通会場にガンダムシリーズとして出展する。今回は最新作「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」より、主人公機である「Ξ(クスィー)ガンダム」雪像を展示する。

特別ラッピングコンテナ

「よいとまけいちご シャアザクver.」会場価格920円

「エイヒレ ガンダムVer.」会場価格550円

ガンダムシリーズとしては3年連続・3回目の出展。大通会場では毎年恒例となっているフルラッピングの特別ラッピングコンテナも用意し、北海道の地場企業とタイアップした商品として、「よいとまけいちご シャアザクver.」や「エイヒレ ガンダムVer.」などを販売する。

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』描き下ろしビジュアル

また、今年はつどーむ会場にも「ガンダムスペシャルブース」を出展する。ガンダムを通じたリサイクル活動である「ガンダムR(リサイクル)作戦」を実施するほか、冬の装いになって雪像を楽しむハサウェイ、ギギ、ケネスを描いた描き下ろしビジュアルを使用したフォトスポットを展開する。

大通会場の場所は大通会場7丁目HBC広場(住所：札幌市中央区大通西7丁目)。雪像ライトアップは22時までで、物販ブースは11時～20時予定。

つどーむ会場の場所はつどーむ・屋内会場(住所：札幌市東区栄町885番地1)。開催時間は10時～16時。

