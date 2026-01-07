1月23日に召集される通常国会を前に、各党も動き始めています。高い支持率を維持しているものの少数与党である状況は変わらない高市政権。2026年ことしの政局はどうなるしょうか？



1月5日、高市首相は三重･伊勢市の伊勢神宮を参拝。新年の参拝は歴代首相の恒例行事で、安倍内閣時代に高市首相も同行したことがあります。



（高市首相）

「本年は、丙午（ひのえうま）の年です。丙（ひのえ）には、前の年からの「陽気」、いわば「エネルギー」が一段とはっきり発展する、という意味があるそうです。昨年は、ガソリン税及び軽油引取税の暫定税率が廃止されることが決まりました。半世紀以上にわたって続いてきた暫定税率をなくすことができた。やれば、できる。やれば、できるんです」





参拝後、年頭の会見に臨んだ高市首相。前年の成果を強調しつつ、2026年ことしも積極財政で強い経済を構築していくと抱負を述べました。真っ先に例に挙げたのが半導体です。（高市首相）「『半導体大国日本』の復活をかけた国家的プロジェクトである『ラピダス・プロジェクト』。2ナノの最先端半導体を、国内生産を可能とするプロジェクトです。これが成功すれば、AI（人工知能）ロボティクスや自動運転など、われわれの暮らしを左右する技術を他国に依存するリスクが低減するとともに、海外にも輸出を拡大させていくことで、日本の『戦略的ポジション』を高めていくことができます」また、中・低所得者の手取りが増えるよう「社会保障と税の一体改革」に取り組み、「国民会議」を立ち上げることを明らかにしました。（高市首相）「税･社会保険料負担で苦しむ中、低所得者の負担を軽減し、所得に応じて手取りが増えるようにします。そのためにも、野党の皆様にも参加を呼びかけ、今月、『国民会議』を立ち上げます。『給付付き税額控除』の制度設計を含め、『社会保障と税の一体改革』について、与野党の垣根を越え、有識者の英知も集めて議論し、結論を得ていきたいと思います」さらに、こうした政策の実現をするためには「野党の協力が必要だ」と述べました。（高市首相）「『政治の安定』なくして、力強い経済政策も、力強い外交・安全保障も推進できません。『日本維新の会』との連立合意を基礎としつつ、『国民民主党』を始めとする野党の皆さまにも協力を呼びかけてまいります」野党の党首らも、それぞれ年頭会見を開き、“各党のスタンス”を示しています。野党第一党「立憲民主党」の野田代表は…。（立憲民主党 野田 代表）「高市政権と向き合って、正面から違いを明らかにしていって、むしろ対案を出して違いを明確にすることも野党第一党の重要な役割なので、そこは去年よりもメリハリの中でそちらに力点を置きたい」与党との”対決姿勢”を示したうえで、「基本路線と親和性のある政党とは国会内でも協調したい」と話し、 ”野党間での共闘”に意欲を示しました。一方で、野党の中でも「自民党」と距離が近く、今後の動向に注目が集まっている「国民民主党」は。（国民民主党 玉木 代表）「以前に比べれば（政権との）信頼関係は醸成されたと思ってますから、その醸成された信頼の度合いに応じて、今後の連携の在り方については幅も深さも広がっていくだろうと。今後どういうことを互いに実現しようとするのか。どのように政権と距離感や関係を取っていくのかは今後の話」今後の”連立入り”にも含みを持たせ、与党との連携に前向きな姿勢を示しました。そうした中、６日、「自民党」の「仕事始めの会」に出席した高市首相。「少数与党で厳しい運営が続く」と話し、党内の結束を呼びかけました。（高市首相）「自民党の強みは人材力です。なんといっても幅広い専門知識を持った、そして、現場の体験もたくさんしてこられた多くの人材がおられます。だからこそ自民党員全員、そして自民党本部にあっては、全世代総力結集で頑張って参りましょう」”政権の安定”が課題となっているなか、年始早々、「国民民主党」にラブコールを送ったのは高市首相を支える鈴木幹事長。（自民党 鈴木 幹事長）「日本の政治の安定を取り戻す、確立するために『国民民主党』の協力をいただきたいと思っています。連立を組んでいる『日本維新の会』とも十分に意思疎通をして、相談をしながら、私の希望ということでいえば『三党連立』という形になれば、日本の政治の安定がしっかり確立することになるのではと思っています」物価高対策や外交などさまざまな課題が山積するなか、高市首相の政権運営が試されています。（スタジオ解説）（津川 祥吾 アンカー）青山さん、自民党の鈴木幹事長が、ご自身の希望ということを言いながら三党連立ということをはっきりおっしゃいました。この三党連立というのが、いわゆる幹事長からの…政治の世界でよく言う「秋波」を送るという…探りを入れる言葉なのか、それとも本当に実はこの三党連立というのが、実は舞台裏で連立の話が内々進んでいるのか…。「国民民主党」は、支持母体である「連合」は反対をしているはずですが、現実はどうなっているのでしょうか。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）去年の年末に「所得の壁」を178万円まで引き上げました。これでかなり高市さんとしては大きく妥協して、「国民民主党」の協力を引きつけたわけですね。「国民民主党」は、通常国会に出される来年度の予算案にも賛成するということを言った。これ、事実上、与党みたいなものなんですね。予算案に賛成するということですから。この段階で連立入りするんじゃないか…というような話は、ある程度は進んでいたんです。その連立の交渉した人…例えば麻生副総裁なども、もうこれは連立に入るんじゃないかという期待を強く持っている。そのあたりが、鈴木さんの発言にも出ているので、全く何でもない話ではないんですね。ただ一方で、玉木さんが本当に入るかどうかというと…ちょっとこれは別問題で、今、津川さんがお話になっているんですけど、「連合」の反対もそうだし、今、連立に入るのが「国民民主党」にとってプラスかマイナスかというのは、冷静に見ているところがあるんですね。そういう意味では、私はそんなに簡単に玉木さんは連立入りを決断しないんじゃないかというふうに見ています。（津川 祥吾 アンカー）その政権の安定がどうなるのかというところもポイントになると思うんですが、高市内閣は高い支持率をまだ維持しています。その中で、ことし高市さんは何をしようとしていますかね？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）これはですね、本当に高市さん…年頭の会見でも、あらゆることを言っていたんですけれども、もちろん強い経済を作りたいというのはそうなんですが、まず「日本維新の会」との連立を維持するんだったら、積み残した定数削減もそうですし、ことしは副首都構想を実現させなきゃいけません。さらに社会保障改革、そして外国人問題も、今月にも、ある方向性を出して実現していく必要があるし、スパイ防止法とか日本国旗損壊罪とかですね…とにかくたくさんの課題を高市さんは抱えているんですね。「自民党」の中に、これを実現するためにも「国民民主党」、さらに「維新の会」にも連立に入ってもらって安定した政権を作って、その実績を上げて、解散総選挙は来年でもいいんじゃないかという声もあるんです。ただ、先ほど言ったように「国民民主党」は、そんなに簡単に連立に入らない。さらに「維新の会」との間の副首都構想も、なかなか内容で合意するのは難しそうなんですね。そういう中で、連立というのはガタガタする可能性もある。そうしてくると、やはり国民に信を問うことによって推進力をもう一回つけようということで…ことし中に解散という可能性も出てくる。つまりですね、高市さんは、やりたいことがたくさんあるからこそ、その推進力をどのように…安定政権で作るのか。それとも国民の信任でつけるのか…これが問われる一年になると思います。（津川 祥吾 アンカー）国民の側からすると、高市内閣に一番期待していいというのは…どこになるんですかね。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）「強い経済」と言ってますので、積極財政に基づいた経済的な復活ということもあるんですが、ただ、一方で積極財政は…「光と影」というところで、円安や物価高を招いたり、金利の上昇で日本の財政そのものが危うくなる可能性も秘めてるんですね。このあたりを冷静に見ながら、国民は期待しつつ冷静に判断していくということが必要なんじゃないかと思います。