人生の節目や観光など、神社へ足を運ぶ機会は意外と多いのではないでしょうか。

今回、筆者は株式会社CoCoRoが開催する「伊勢の歴史と伝統が息づく、食と祈りの文化体験」プロジェクトに参加してきました。

2000年以上の歴史を有する伊勢神宮で今も続く「朔日参り」や、伊勢神宮で20年に1度行われる神様のお引っ越し「式年遷宮」の豆知識に触れながら、早朝4時から行列ができるこの日限定の「朔日餅」「朔日粥」や、江戸時代の献立を再現した「御師料理」など、伊勢の伝統の根幹をレポートします。

1日だけの特別な体験「朔日参り」とは

「朔日（ついたち）参り」をご存知でしょうか。 朔日参りは、月の最初の日に氏神様にお参りするようになったのが始まりと言われています。1年の最初の日、お正月に皆さんが初詣に行くのと同じように、月を区切りとして神様に感謝の気持ちを伝えます。

多くの人が参拝に訪れる伊勢神宮でも、毎月1日に新しい月の無事と感謝を祈る「朔日参り」という風習が今も息づいています。今回は、この日しか食べられない食文化や伝統に触れながら、伊勢の歴史を深掘りします。

20年に1度の大引っ越し！ 知られざる「式年遷宮」の舞台裏

神宮には、20年ごとに神様を新しく建て替えたお宮へお遷りいただく「式年遷宮」という儀式があります。この20年という周期は、日本の文化と技術を継承するための理にかなった期間。社殿は檜の素木造りで屋根も茅葺きのため、荘厳な姿を保つには20年に1度造り替える必要があるそうです。

社殿を新しくし続ける営みは、常に若々しい状態を保つ「常若（とこわか）」という思想に基づいています。また、宮大工などの技術を次の世代に継承するためにも、20年という歳月が適当と考えられています。

建て替えるのは社殿だけではありません。 内宮への入り口である「宇治橋」も20年周期で架け替えられ、その間に約1億人もの人が歩くそうです。

他にも、社殿の前にある石段も20年の周期に合わせて組み直され、美しく整えられています。さらに、神様がお使いになる衣服や調度品も20年に1度新調されます。

そして、今回、一般参拝よりも正殿に近い場所で参拝する「御垣内参拝（みかきうちさんぱい）」も体験しました。通常は立ち入ることができない玉垣の内側へ足を踏み入れた瞬間、空気が一変したように感じられました。

2000年以上にわたり連綿と続いてきた祈りの重みを肌で感じる、またとない体験となりました。

早朝4時には大行列!? おかげ横丁で「朔日餅」と「朔日粥」をいただく

最大のハイライトは、まだ薄暗い早朝4時の「おかげ横丁」にありました。新しい月の平穏を祈願するため、この時間から多くの人々で活気が満ち溢れていました。

冷えた体を温めてくれるのが、「とうふや」で提供される早朝限定の「朔日粥」です。旬の食材をふんだんに使い、2月から12月まで月替わりで提供されます。

今回は、山形県産の「つや姫」を使用した「かぶら雑炊」をいただきました。優しい塩気が、早朝の参拝で研ぎ澄まされた五感に深く響きます。さらに添えられた自家製「むらさき芋豆腐」は、芋のほのかな甘みとなめらかな舌触りが印象的でした。

伊勢の旅で欠かせないのが、赤福の「朔日餅」です。2月から12月の毎月1日にしか販売されないこの餅は、無事に過ごせたひと月に感謝する心意気を形にしたものです。今回は商売繁盛と開運招福を祈願した縁起の良い「ゑびす餅」をいただきました。黒糖の力強い甘みと柚子の爽やかな香りが、早朝の参拝後の気分をさらに引き立ててくれました。

江戸時代の食事を再現！ 伊勢の「御師料理」とは

伊勢参りの歴史は約2000年前から始まり、特に江戸時代に「おかげ参り」として庶民の間で大ブームとなり全国的に広まりました。全国から押し寄せる参拝客の案内や宿泊、食事の手配を一手に引き受けていたのが「御師（おんし）」と呼ばれる人々でした。

彼らは単なる宿屋の主人ではなく、旅のすべてをコーディネートする現代のコンシェルジュのような存在です。かつて800軒もあった御師邸ですが、現在は「丸岡宗大夫邸」の1軒のみが当時の面影を残しています。

そんな御師たちが、長旅を経て伊勢にたどり着いた人々をもてなしたのが「御師料理」です。この伝統の味を今に伝える「料理旅館おく文」では、1719年（享保4年）の献立を古文書から再現した料理を味わえます。 神様への食べ物である「神饌（しんせん）」にちなみ、サメを干した「さめのたれ」や、貴重な「鮑（あわび）」などが並びます。

驚くのは、5つのお膳のすべてに吸い物がつくという贅沢な構成です。当時の人々は長い時間をかけ、一つひとつのお膳をゆっくりと楽しんだそうです。

調味料は塩、味噌、たまりが主で、現代の料理と比べると本来は塩辛いものですが、食べやすく調整されています。一膳ごとに江戸時代の旅人を大切にした「おもてなしの心」が凝縮されており、歴史を肌で感じるひとときとなりました。

2000年の歴史に触れる伊勢の旅。みなさんも訪れてみてはいかがでしょうか。