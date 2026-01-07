ヴァシリーサの新作オードパルファム「オー メロウ」誕生、甘さに芯を宿す香り

ふんわりとした甘さの奥に、凛とした芯を感じさせる香りが誕生しました。ヴァシリーサから登場する新作オードパルファム「オー メロウ」は、マシュマロをキー香料にしたフルーティで優美な一作。軽やかさと意志の強さを併せ持つ女性像を、香りとビジュアルで表現します。日常に寄り添いながらも、記憶に残る存在感を放つ新しい一滴に注目です♡

マシュマロが導く甘く芯のある香り

「オー メロウ」は、エディブルノートとしてマシュマロを採用した甘くフルーティな香り立ちが魅力。

トップにはペアやブルーベリー、ピンクグレープフルーツの瑞々しさが広がり、ミドルではバニラオーキッドとピーチ、ローズ、ジャスミンがしなやかな女性らしさを演出します。

ラストはマシュマロとパウダーシュガー、ホワイトムスクが溶け合い、やさしく包み込む余韻に。甘さだけで終わらない、内に秘めた強さを感じさせる香調です。

ディセンシア数量限定♡最高峰を体験できるプレミアムディスカバリーキット登場

ウンチェが体現する「オー メロウ」の世界

ブランドアンバサダーを務めるLE SSERAFIMのHONGEUNCHAEさんが、新作の世界観を象徴する存在として登場。

軽やかなパープルを基調としたビジュアルは、可憐さと意志の強さを同時に映し出します。

まっすぐな眼差しと柔らかな表情が、「芯のある女性」というコンセプトを鮮明に表現。甘さの奥に宿る凛とした魅力を、香りとともに印象付けます♪

商品ラインアップと限定企画をチェック

新作は通常サイズとミニサイズの2種展開。初回数量限定で、オリジナルチャーム付きパッケージも登場します。

さらに@cosmeTOKYO特設売り場での先行発売や、FITS ONLINE STORE楽天市場店での先行予約、購入キャンペーンなど、デビューを記念した特別な企画が充実。

限定セットやポストカードなど、ファン必見の内容が揃います。

ヴァシリーサオーメロウオードパルファム／ヴァシリーサオーメロウオードパルファムMINI



左 価格：4,400円（税込）／右 価格：1,650円（税込）

容量：40mL／8mL

甘さに芯を忍ばせる、新しい私の香り

マシュマロのやさしい甘さに、揺るぎない芯を重ねた「オー メロウ」。それは可愛いだけでも、強いだけでもない、今の自分を肯定してくれる香りです。

特別な日にも、何気ない日常にもそっと寄り添い、気持ちを前向きにしてくれる存在に。新しい季節の始まりに、自分らしさを映す一本として迎えてみてはいかがでしょうか♡