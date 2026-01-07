浜岡原発の再稼働に向けた審査をめぐる中部電力の不正行為について、原子力規制委員会が会見を行いました。会見で「安全規制に対する暴挙である」と強く非難し、再稼働への審査を「白紙」に戻す見通しを示しました。

■原子力規制委「ねつ造、改ざんにあたる」苦言も

7日午後、会見を行った原子力規制委員会。

浜岡原発再稼働に向け、中部電力が行った不正について…。

原子力規制委員会 山中委員長

「安全の第一の第一。安全原則に対する違反。極めて深刻な事案であると認識している。安全規制に対する暴挙である」

原子力事業の信頼を損なう「暴挙」だと強く非難。審査を「白紙」とする見通しを示しました。

再稼働を目指し、審査を受けていた静岡県御前崎市の浜岡原発3号機と4号機。福島第一原発の事故後、原発の安全性が問われる中、中部電力は耐震設計の基礎となる地震の揺れの大きさを不適切な方法で算定。

原子力規制委員会に対して、意図的に操作したデータをもとに報告していたのです。

中部電力 林欣吾社長（5日）

「心より深くお詫（わ）び申し上げます」

中部電力の林社長は、当時の担当者の中に、地震による被害を過小に評価したい狙いがあったのではないかと説明。

中部電力 林欣吾社長

「審査に重大な影響を及ぼす恐れがあり、原子力事業の信頼を失墜させ、事業の根幹を揺るがしかねない事案だと、極めて深刻に受け止めている」

中部電力の不正に対し、7日の原子力規制委員会でも、委員から「ねつ造、改ざんにあたる」「心底がっかりしている」などの苦言が相次ぎました。

■白紙方針に「残念です」地元住民

2014年、中部電力が原子力規制委員会に、再稼働に向けた安全審査を申請してから10年あまり。

津波対策として28メートルの「巨大防波壁」を整備する方針を示すなど、再稼働に向けた動きが進む中での「白紙」方針に、地元住民は…。

住民（静岡・御前崎市 7日）

「早く稼働していただきたいので残念。日本は電気代高いので、とても残念」

住民（静岡・御前崎市 7日）

「期待していたんです、再稼働するの。多少、市の潤いになればと思って期待していたんですけど。怒りというかショックというか、なんでそんなことしたのかな」

影響は、私たちの将来の食卓に及ぶ可能性も。

静岡県の養鰻（ようまん）業者は「再稼働により電気代が下がれば、ウナギの価格を安くできると期待したので残念」だと話しています。

■原子力規制庁、立ち入り検査も視野に

原子力規制委員会は今後の対応について…。

原子力規制委員会 山中委員長（7日）

「前代未聞の事案となるので相当厳しい対応になろうかと思います。原子力事業者として中部電力を信頼に値しない会社であるという認識をもたれるのは、納得できるところでありますし、審査そのものを全て見直す必要があるかと考えています」

原子力規制庁は、中部電力に対する立ち入り検査を行うことも視野に、対応を検討するとしています。