大友花恋、書き初めで“達筆”ぶりを披露「字がめっちゃ綺麗」「さすが書道五段」
俳優の大友花恋（26）が、7日までに自身のインスタグラムを更新。年末年始の様子とともに、書き初めを披露し、その達筆ぶりに反響が寄せられている。
【別カット】「めっちゃ綺麗」真剣な様子で書き初めにのぞむ大友花恋
自身の特技を「書道」とする大友は「年末年始」とつづり、母の手作りという卵焼きや雑煮などの食卓の写真のほか、床に広げた用紙 に向かって真剣に 筆を走らせる様子や、完成した書き初めを公開。力強く伸びやかな筆致で「健康第一」と記された文字が印象的だ。そのほか、「かれんちゃん」と書かれたコップ、お年玉袋の写真などもあり、穏やかな年末年始を過ごした様子がうかがえる。
この投稿にファンからは「字がめっちゃ綺麗」「習字めっちゃ上手い」「さすが書道五段」「力強い立派な字だ！」「凄く読みやすい字」「やっぱ健康第一だね」といった称賛の声 が相次いでいる。
