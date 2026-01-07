¿ùËÜÁ°ÃÎ»ö¡¢Ç§¼±¤Î´Å¤µÏªÄè¡¡¾ÜºÙ¸ì¤é¤º¡Ö»¨ÃÌ¤Î±äÄ¹¡×¤È¼áÌÀ
¡¡Ìó20Ç¯¤ËµÚ¤Ö¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤òÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¿ùËÜÃ£¼£¡¦Á°Ê¡°æ¸©ÃÎ»ö¡Ê63¡Ë¡£ÌäÂêÈ¯³Ð¸å¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¤Ï¼«¿È¤Î¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤Î´Å¤µ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£¡Ö»¨ÃÌ¤Î±äÄ¹¡×¡Ö·Ú¤¤¾éÃÌ¡×¤È¤Î¼áÌÀ¤ò¡¢ÊÛ¸î»Î¤é¤Ë¤è¤ëÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï¡ÖÊÛ²ò¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇºá¡£Êó¹ð½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ËÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·ÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢7Æü¤â¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤¹¤Î¤ß¤Ç¸ø¤Î¾ì¤Ç¾ÜºÙ¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«¤é¤Î¶ò¤«¤µÈÜÎô¤µ¤òÄË´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡£Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Î¸øÉ½¤ò¼õ¤±¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¿ùËÜ»á¡£¡Ö¾éÃÌ¡×¡Ö·Ú¸ý¡×¤È¤Î½¾Íè¤ÎÀâÌÀ¤ò¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌäÂê¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿É½¤ì¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤¬¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯10·î¡£¿ùËÜ»á¤Ï¥»¥¯¥Ï¥é¤ËÅö¤¿¤ë¤«¤É¤¦¤«ÌÀ¤é¤«¤Ë¤»¤º¡¢ÃÎ»öÂ³Åê¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÐ±þ¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤Î¤ÏÌó1¥«·î¸å¡£¸©Ä£¤Ç¤ÎÎ×»þ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¤È¤ÎÇ§¼±¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¶Ë¤á¤Æ½Å¤¯ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¡Ö»¨ÃÌ¤Î±äÄ¹¤Ç¡¢¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£