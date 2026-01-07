FC町田ゼルビアの上田武蔵COO（31）が7日、黒田剛監督（55）による不適切指導に対するJリーグからのけん責処分を受けた騒動について言及した。

新シーズンに向けた始動日となったこの日、拠点とする東京都町田市内で行った新体制発表会の冒頭で「昨年末、黒田監督およびクラブへけん責があった件につきまして、皆さまにご不安を与えてしまい申し訳ございませんでした。黒田監督と向き合い、周囲にもご協力いただきながら、再発防止に向けてガバナンスを向上、改善していきたいと思っております」と語った。

黒田監督を巡っては昨年12月23日、自身の過去の不適切指導や暴言等に対し、Jリーグからけん責処分が下された。Jリーグの発表によると、就任した23年から所属選手へ不適切な発言や練習中に選手およびチームスタッフの前で特定のコーチを大声で怒鳴る行為、懇親会の場でスタッフへ暴言等があったとしている。相談体制が不十分だったとしてクラブにもけん責処分。一方、昨年4月には一部週刊誌で黒田監督のパワハラ疑惑が報じられたが、リーグはけん責処分の対象となった一連の行為において、弁護士の見解も踏まえてパワーハラスメントとは認定しなかった。