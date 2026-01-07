国民年金の加入は10年未満です。61歳から厚生年金の支払いをしています。あと数年で10年になります。年金はもらえる？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、国民年金の加入期間が10年未満の方からの質問です。
そもそも年金受給の要件として、保険料を納めた期間や加入者であった期間等の合計が10年以上必要です。この年金を受けるために必要な加入期間を受給資格期間といいます。国民年金だけでなく、厚生年金、共済組合の加入期間もすべて含まれ、年金額には反映されない合算対象期間や保険料が免除された期間も、受給資格期間としてカウントされます。
本来の年金の受給年齢の65歳時点で、受給資格期間（10年）を満たさなかった人は、その後受給要件を満たすと、老齢年金がもらえるようになります。
相談者の場合、厚生年金保険料を支払っているとのこと。受給資格期間（10年）を満たしたと思ったら、自分で年金事務所に連絡し確認してみましょう。受給資格を満たしていると確認できれば、年金を受け取ることができます。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
