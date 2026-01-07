ハローキティ＆「グラニフ」のオリキャラがコラボ！ 全23型のアイテムがそろう特別なコレクションが登場
「グラニフ」は、1月13日（火）から、オリジナルキャラクターのビューティフルシャドーとサンリオのハローキティがコラボレーションした「HELLO SHADOW」アイテムを、全国の店舗および公式オンラインストアで発売する。
【写真】2WAYトートバッグもかわいい！ ハローキティ＆「グラニフ」コラボ商品一覧
■普段コーデに取り入れやすい！
今回登場するのは、ハローキティに憧れたビューティフルシャドーが、“ハローキティの姿をした自分自身のぬいぐるみ”を制作したストーリーから誕生したコレクション。
ラインナップは全23型。刺しゅうで表現したハローキティの顔とぶら下がるビューティフルシャドーがかわいい長袖Tシャツや、ビューティフルシャドーが作ったハローキティのぬいぐるみをあしらった裏毛スウェットなどが並ぶ。
また、「キティ シルエットパターン｜ロングソックス」、「HELLO SHADOW フェイス｜ジャカードニットキャップ」、「あの子のとなり｜2WAYトートバッグ」といった普段のコーディネートに取り入れやすい小物も用意。
そのほか、ぬいぐるみやチャームなどハローキティとシャドー、2人がそろう商品が展開される特別なコレクションとなっている。
なお「グラニフ」の公式オンラインストアでは、1⽉7⽇（⽔）〜1⽉12⽇（⽉）までの期間、本コラボアイテムの予約販売を受け付けている。
