ハローキティ＆「グラニフ」のオリキャラがコラボ！

　「グラニフ」は、1月13日（火）から、オリジナルキャラクターのビューティフルシャドーとサンリオのハローキティがコラボレーションした「HELLO SHADOW」アイテムを、全国の店舗および公式オンラインストアで発売する。

【写真】2WAYトートバッグもかわいい！　ハローキティ＆「グラニフ」コラボ商品一覧

■普段コーデに取り入れやすい！

　今回登場するのは、ハローキティに憧れたビューティフルシャドーが、“ハローキティの姿をした自分自身のぬいぐるみ”を制作したストーリーから誕生したコレクション。
　
　ラインナップは全23型。刺しゅうで表現したハローキティの顔とぶら下がるビューティフルシャドーがかわいい長袖Tシャツや、ビューティフルシャドーが作ったハローキティのぬいぐるみをあしらった裏毛スウェットなどが並ぶ。

　また、「キティ シルエットパターン｜ロングソックス」、「HELLO SHADOW フェイス｜ジャカードニットキャップ」、「あの子のとなり｜2WAYトートバッグ」といった普段のコーディネートに取り入れやすい小物も用意。

　そのほか、ぬいぐるみやチャームなどハローキティとシャドー、2人がそろう商品が展開される特別なコレクションとなっている。

　なお「グラニフ」の公式オンラインストアでは、1⽉7⽇（⽔）〜1⽉12⽇（⽉）までの期間、本コラボアイテムの予約販売を受け付けている。