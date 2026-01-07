ソフトバンクの松本裕樹投手（29）が7日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、7000万円増の年俸1億8000万円でサインした。（金額は推定）

11年目の昨季は、セットアッパーとして51試合に登板。5勝2敗、39ホールド、防御率1・07の成績を残した。44ホールドポイントで最優秀中継ぎの初タイトルも獲得した。

昨秋には侍ジャパンにも初選出され、強化試合に参加した。「その中でいろんな選手の取り組み方や話を聞けた。プラスになったらいいなと思っています」と振り返った。

今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場にも意欲的で「秋の代表に選ばれたのでWBCも可能性はあると自分の中で思っている。そこに向けて今までよりは少し投げるのを早めにして、いつでも呼ばれたらいけるような準備はしている状態です。前回の大会では見ている側だったので、そこにチャンスがあるかもしれないという位置まで来ている。選ばれたら貢献できるように頑張りたいと思います」と語った。

既に侍ジャパンの一次メンバーは発表されており、リリーフとしては松井裕樹（パドレス）、大勢（巨人）、平良海馬（西武）、石井大智（阪神）が選出済み。井端弘和監督は「ここからイメージ的には一人、二人は中継ぎが入ってくるのかなと思います」と話していた。