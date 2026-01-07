¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥Þ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í!¡×¸µ¥Õ¥¸¤Î¥«¥È¥Ñ¥óàµ®½Åá°¦Ì¼¤È¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡ÖÌ¼¤µ¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í!¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Þ¥ÞºÇ¹â¤À¤Ê¡Á¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
°¦Ì¼¤È¤Îµ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«!
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î²ÃÆ£°½»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2ºÐ¤ÎÌ¼¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÃÆ£¥¢¥Ê¤ÏÇÏ¤È¥¥é¥¥é¤Î³¨Ê¸»ú¤Ë2026¤Î¥¿¥°¤ò¤Ä¤±2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1ËçÌÜ¤ÏÀÄ¶õ¤Î²¼¤ËÄ»µï¤¬¼Ì¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¡ÖÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿·Ç¯¤Î°§»¢¤ò¡¢2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¾å²¼¤òÃå¤Æ¥Ö¥é¥ó¥³¤Ë¾è¤Ã¤¿Ì¼¤Ë¡¢²ÃÆ£¤¬Èù¾Ð¤ß¤«¤±¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£¡Öº£Ç¯¤âÂô»³¥Ö¥é¥ó¥³¤ÇÍ·¤Ö¤¾¡¼¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤êÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥Þ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í!¡×¡Ö¿Æ¶á´¶Í¯¤¯¡Á¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ª¼Ì¿¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Þ¥ÞºÇ¹â¤À¤Ê¡Á¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²ÃÆ£¥¢¥Ê¤Ï08Ç¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£16Ç¯¤ËÂà¿¦¤·¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¡£21Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢23Ç¯¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£