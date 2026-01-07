Æ±Î½¥¢¥Ê¤È·ëº§¤«¤é15Ç¯¡ÄàÇò¥Ë¥Ã¥ÈºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ÎÈ¬ÌÚËã¼Ó»Ò¥¢¥Ê¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤â¤¦40ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡Ä¡×
º£Ç¯¤Ï40ºÐ¤ÎÀáÌÜ
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÈ¬ÌÚËã¼Ó»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(39)¤¬Æ±¶É¤ÎX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¿·Ç¯¤ÎÅê¹Æ¤ËÅÐ¾ì¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥º¡×¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥Ã¥È¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿È¬ÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»Å»ö¤Ë¤è¤êÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼¡¤Î10Ç¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÌÜÉ¸¤ä¤Ê¤ê¤¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èº£Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò½ñ¤¹þ¤à¤È¡Ö²¼¤ÎÌ¼¤¬½Õ¤«¤é¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢2011Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿Æ±Î½¤ÎÌî¾å¿µÊ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤¦40ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤40ºÐ¤É¤³Ãµ¤·¤Æ¤â¤ª¤é¤ó¤è¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡Ä¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¼ã¤¤È¬ÌÚ¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£