ウインターカップ決勝で攻める福岡大大濠・村上（手前）

写真拡大

　バスケットボール、Bリーグ3部（B3）のトライフープ岡山は7日、福岡大大濠高3年の村上敬之丞（18）と、2025〜26シーズンの特別指定選手契約を締結したと発表した。活動期間は3月末までの予定。

　岡山市出身で182センチ、73キロの村上はポジションがSG。岡山県の倉敷市立南中から、福岡大大濠高に進学し、昨年末の全国高校選手権（ウインターカップ）では東山（京都）との決勝で11得点をマークするなど6試合で41得点を挙げ、連覇に大きく貢献した。

　村上はクラブを通じて「自分が育った岡山の地で、日ごろから与えていただいた環境に感謝し、プレーで恩返ししたい」などとコメントした。

村上敬之丞のコメント（全文）

「この度、トライフープ岡山に特別指定選手としてプレーさせていただくことになりました。
　背番号7番の村上敬之丞です。
　自分が育った岡山の地で、日頃から与えていただいた環境に感謝し、プレーで恩返ししたいと思います。
　またコート内外の立ち振る舞いなどでも常に目標とされる存在になれるような行動を心がけたいと考えています。
　短い間にはなりますが、精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします！」

村上敬之丞のウインターカップでの得点

1回戦　　報徳学園　　0点
2回戦　　羽　　黒　11点
3回戦　　開志国際　　5点
準々決勝　土浦日大　　6点
準決勝　　鳥取城北　　8点
決　勝　　東　　山　11点