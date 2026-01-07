¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ó¥Ó¤ë¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î‼¡×È¢º¬±ØÅÁ8¶è¤Î±èÆ»¤Ëà¤¢¤ÎÍÌ¾½÷Í¥á¤¬¡Ä¡ª±þ±ç»Ñ¤Ë¡ÖÊÝÆàÈþ¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿ÊýÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¡ÁÀ¨¤¤¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ä¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ±þ±ç¡ª
¡¡2Æü¤È3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡×¤Î´ÑÀï¤Ë¸½¤ì¤¿ÂçÊª½÷Í¥¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆìÄ¥¤ê¤Ï¡¢¼ç¤Ë8¶è¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢8¶è¤Î±èÆ»¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò±þ±ç¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡£¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ä¥³¡¼¥È¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¿È¤ËÃå¤±¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ¤Î»Ñ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Îà±þ±ç¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¤¦¤ï¤¡¡ÁÀ¨¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¤Ç¤¹‼¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ó¥Ó¤ë¡Á¡×¡Ö¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿ÊýÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÊÝÆàÈþ¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö°ì½ï¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤È»×¤¦¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÎëÌÚ¤Ï1991Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÀÖÌ¾¥ê¥«¤ò±é¤¸¡¢È±·¿¤ä¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¥«¡¼¥Õ»È¤¤¤òÆ±À¤Âå¤Î½÷À¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ¿¿»÷¤ò¤¹¤ë¤Û¤ÉÂç¿Íµ¤¤Ë¡£90Ç¯Âå¤Î¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤òÂåÉ½¤¹¤ë½÷Í¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£