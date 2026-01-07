新しい顔ぶれ、新しいユニフォームで逆襲を誓います。サッカーアルビレックス新潟の激励会が開かれ、新体制が披露されました。会場には、1300人のサポーターが集まりました。



■「2026アルビレックス新潟選手、スタッフのみなさんです」



登場したのは新加入の7人を含めた、2026年シーズンを戦う選手たち。わずか4勝に終わり降格の屈辱を味わった昨シーズン…

選手たちの言葉には「勝利」への執念がみなぎっています。



■森昂大選手

「今年は更なる進化をとげチームの勝利に貢献できるようにしたい」

■舞行龍ジェームズ選手

「苦しい思いした選手もサポーターも今年笑顔いっぱいみたいのでみんなでチームひとつになってひとつでも多くの勝利を届けたい」

■白井永地選手

「僕自身が決めて勝つのもよし誰かが決めて勝つのもよし、とりあえず勝ちたい」



今シーズン、ホーム戦で身を包むのは、ユキツバキの色、深紅のユニホーム。ピッチで咲き誇るという決意を込めました。



■浦和から完全移籍藤原優大選手

「昨年までいたチームも同じような色だったが今はアルビのためにこのユニホーム着て頑張ります」

■船越優蔵監督

「J1昇格へ再チャレンジします。2月から始まる100年構想リーグでは選手たちが躍動する姿をお見せすることを約束させていただきます。本日はありがとうございました」■サポーター

「従来のアルビのサッカはー好きなのでそれを残しつつも変えていってくれたらいいな」

■サポーター

「心機一転している雰囲気があったので頑張ってほしい」

■サポーター

「昇格してJ1で優勝する姿がみたい」



きょうは新潟市内の神社で必勝祈願。新加入の加藤徹也選手佐藤海宏選手も参列しました。



■加藤徹也選手

「一試合一試合無駄にできないですし大切な試合だと思うので一試合一試合まず目の前の試合に向かって全力で取り組んでいきたい」

■佐藤海宏選手

「まずは自分自身が努力して試合に絡んで勝利に貢献できるように頑張っていきたい」



新生アルビは来月8日に開幕する百年構想リーグに向け、あさって、宮崎で始動します。