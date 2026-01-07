お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の金子きょんちぃ（32）が6日、TBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）に出演。お笑い養成所に通うことになった経緯について明かした。

パーソナリティーを務めるお笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーと同じワタナベエンターテインメントに所属するきょんちぃは「私M-1好きで、M-1チャンピオンになりたいみたいなのがあったんですよ。たぶん最初に思ったのが中学生のときかな？」「ギャルというか私あゆになりたいんですよ、あゆとお笑いに憧れていて」とコメント。

学生時代については「中学校のときに(お笑いを)やりたいって言っていたんですけどガチでやることもなく。高校のときに1回だけ友達と漫才をしたことがあって、それも文化祭とか大きなところでやるというよりは仲良かったグループで身内だけが笑うような先生のあるあるとかをやっていたりとかして」と話した。

さらに、「就職もしたことないのでずっとフリーターやって、22歳くらいのときに高卒の子たちは仕事してるし子供いたりもするし、大卒の子も就職する。“私一生何するんだろう”って考えたときに、中学校の同級生が“お前芸人やりたいって言ってなかった？”って言ってたから“確かに！1回やっておくか”みたいな」と振り返り、「養成所もそもそも私高校も辞めてるっていうのもあるし中学校もまともに行ってないので、学校みたいなのが超嫌いなんですよ。だから行けるかな？と思ったけど別に嫌だったら辞めればいいしやらないで後で思うくらいなら行っておこうかなって養成所に行きました」と養成所に通うことになった経緯について明かした。