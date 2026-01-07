°Ý¿·¡¦Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ËÏ¢Î©À¯¸¢Æþ¤ê¤Ë´üÂÔ´¶ ¼«Ì±¤È3ÅÞÏ¢Î©¤Ø¡ÖÀ¯ºö´Ñ¶á¤¤¡×¡Ö´¿·Þ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï7Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢Æþ¤ê¤Ë´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¸½ºß¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©Í¿ÅÞ¤Ï¡¢»²µÄ±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¤ËÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð½°»²Î¾±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î²ñ¸«¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡²ñ¸«¤Çµ¼Ô¤¬¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤¬¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÏ¢Î©Æþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø3ÅÞÏ¢Î©¤È¤Ê¤ì¤ÐÀ¯¼£¤Î°ÂÄê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÎ©¤µ¤ì¤ë¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤µ¤ì¤¿¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÏ¢Î©Æþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡Ö»ä¤âÆ±¤¸¹Í¤¨¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»²µÄ±¡¤â´Þ¤á¤Þ¤¹¤È¤Ê¤«¤Ê¤«°ÂÄêÅª¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎË¡°Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÂÎÀ©¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤µ¤ó¤ÏÈó¾ï¤Ë»ä¤¿¤Á¤È¤â¹Í¤¨¤¬¶á¤·¤¤¡¢À¯ºö´Ñ¤Î¶á¤·¤¤À¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤È¤âÁ°¸þ¤¤Ë¤³¤ÎÀ¯ºö¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÃç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï´¿·Þ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Ëö¤Î¶¨µÄ¤Î¹ç°Õ¤ÇÊÉ¤ÎÌäÂê¤¬1¤Ä¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Í½»»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»¿À®¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦³ÎÌó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¾µÃÎ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ËÜÍ½»»¤Ë»¿À®¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ïº£Ç¯¤ÎÃ±Ç¯ÅÙ¤ÎÀ¯¸¢Êý¿Ë¤Ë¤ª¤ª¤à¤ÍÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÆ±µÁ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÎÏ¢Î©Æþ¤ê¤ò´¿·Þ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÀ¯¸¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÆñ¤·¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹´¶¤ÎÃæ¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤µ¤ó¤âÇº¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï¢Î©¹ç°ÕÊ¸½ñ¤ÎÃæ¤Ç¤âÁêÅö¹Í¤¨¤¬¶á¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»ä¤âÇ§¼±¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë»ä¤¿¤Á¤âÂª¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊÌ¤Îµ¼Ô¤¬¡Ö¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÎÏ¢Î©Æþ¤ê¤Ç¡¢3ÅÞ¶¦ÄÌ¤Î¹ç°ÕÊ¸½ñ¤ò·ë¤Ö¤Ù¤¤È¤Î¹Í¤¨¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡ÖÏ¢Î©¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤âÆþ¤ë»þ¤ËÁêÅö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³§¤µ¤ó¤«¤é¤â¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤«¤éÈó¾ï¤Ë½Å¤¿¤¤·èÃÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ÂÂÎ¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¸ýÌóÂ«¤À¤±¤Ç¤ÏÅöÁ³ÌµÍý¤Ç¡¢²¿¤é¤«¤Î¹ç°ÕÊ¸½ñ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÎÏ¢Î©Æþ¤ê¤ÎºÝ¤Ï¡¢3ÅÞ¤Î¹ç°ÕÊ¸½ñ¤ò·ë¤ÖÉ¬Í×¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤Î²ñ¤ÇÄù·ë¤·¤¿¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Î12ÎÎ°è48¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤Î¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÈâ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤½¤·¤ÆÀ¯¼£¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÄù·ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¿¤éÍÉ¤é¤®¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬Çò»æ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤é»ä¤¿¤Á¤ÎÎ©¾ì¤â°ì¤«¤é¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¹ç°ÕÊ¸½ñ¤¬¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÎÏ¢Î©Æþ¤ê¤ÇÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¤½¤³¡Ê¼«Ì±¡¦°Ý¿·¹ç°Õ¡Ë¤Î¤ªÌóÂ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅöÁ³ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤ÆÄÉ²Ã¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤µ¤ó¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤¤¤¦¸øÌó¤È¤«¤Þ¤¿¶¨µÄ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ï½ÀÆð¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç²¾Äê¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤«¤éÁê¼ê¤Î¤¢¤ëÏÃ¤Ç¤¢¤Þ¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤³¤È¤ò¸½»þÅÀ¤Ç¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬ËÍ¤é¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÊABEMA TIMES¡Ë