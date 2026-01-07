ロッテの新人選手が７日、千葉県さいたま市のマリーンズ寮に入寮した。育成ドラフト３位の杉山諒外野手（２２）＝愛知学院大＝は菅田将暉の上半身がプリントされた特大のフラッグを持参。「めっちゃ好きなんですよ。それを知った先輩が大学２年の誕生日にくれたんです」と明かした。

きっかけは菅田が出演した１３年のドラマ「３５歳の高校生」。「そこから好きになって、歌も好きで」。ファンクラブにも入りライブには３回行ったという。

巨大フラッグは「もらってから調子めっちゃ良くなった。首位打者獲れました」と飛躍につながり、プロに導いた開運グッズでもある。大学時代はカーテン代わりに使用していたが、「起きたときにちょうど目が合うんです」とはにかんだ。

大学トップクラスの俊足が武器。昨夏は日米大学野球の侍ジャパン大学日本代表に選出された。登場曲はもちろん菅田の楽曲から選択する思い。「考え中なんですよ。素敵な曲たくさんあるんで」。大きな夢は「ドラマで共演っす」とキッパリ。「一日でも早く支配下に上がれるように毎日頑張ります」と大活躍して夢を実現させる。