¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï7Æü¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê·×²è¤ò½ä¤ê¡¢µï½»¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡Öµï½»Í¶Æ³¶è°è¡×¤«¤é¡¢¹¿¿å¤ä¹âÄ¬¤Ê¤ÉºÒ³²¤Î´í¸±À¤¬¹â¤¤¡ÖºÒ³²´í¸±¶è°è¡×¤ò°ìÎ§¤Ë½ü³°¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÅÔ»ÔºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¶¯²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£´ØÏ¢µ¬Äê¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÅÔ»ÔºÆÀ¸ÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡¤Ê¤É¤Î²þÀµ°Æ¤òÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡µï½»Í¶Æ³¶è°è¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤Ë¸þ¤±¤Æ»ÔÄ®Â¼¤¬ºöÄê¤¹¤ëÎ©ÃÏÅ¬Àµ²½·×²è¤ÎÃæ¤ÇÄê¤á¤ë¡£¿Í¸ý¸º¾¯²¼¤Ç¤â¿Í¸ýÌ©ÅÙ¤òÊÝ¤Á¡¢À¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢¶è°èÆâ¤Ç¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÀ°È÷¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÍ¶Ã×¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤ë¡£