¡ÚÎ©Àî¶¥ÎØ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¥ê¥Ý¡¼¥È¡Û¿·SÈÉ²Å±ÊÂÙÅÍ¡¡¥¨¥¹¥³¡¼¥È¥¥Ã¥º¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Ò¶¡¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¸½ºß¡¢¶¥ÎØ¤Î¼èºà¤Ï¥³¥í¥Ê¥·¥Õ¥È¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÀ©¸Â¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¥ì¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¶¥ÎØ¤Î¿Í´Ö½¤µ¤ä¡¢Áª¼ê¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤°ìÌÌ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤éËÜ»æµ¼Ô¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç¸«¤¿¡¢Ê¹¤¤¤¿¡¢´¶¤¸¤¿ÏÃ¤ò¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¥ê¥Ý¡¼¥È¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ë½ñ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡ÊÉÔÄê´üÇÛ¿®¡Ë¡£Âè8²ó¤ÏÏÆËÜÍ¦´õ¡Ê27¡áÊ¡°æ¡¦115´ü¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿Î©Àî¶¥ÎØ³«Àß74¼þÇ¯µÇ°¡ÖË±Ñà¾ÞÅµ¥ì¡¼¥¹¡×¡£
¡¡SÈÉ4¿Í¤Î¹ë²Ú¤ªÀµ·î·èÀï¡£Ãæ3Æü¤Ç¶¥ÎØ¾ìÆþ¤ê¤¹¤ë¥°¥é¥ó¥×¥êÀï»Î¤¿¤Á¤Ï¤ß¤Ê¡Ö1ÆüµÙ¤ó¤Ç¼¡¤ÎÆü¤«¤éÎý½¬¤·¤¿¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê31Æü¤À¤±µÙ¤ß¡¢1¡¢2Æü¤ÈÎý½¬¤·¤ÆÎ©Àî¤Ø¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¶¥ÎØÁª¼ê¤ËÀµ·îµÙ¤ß¤Ï¤Ê¤¤¡£¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÌÀ³Î¤À¡£
¡¡¤½¤ÎGPÀï»Î¤Ç¤¢¤ë¿·SÈÉ¤Î²Å±ÊÂÙÅÍ¡Ê27¡á·§ËÜ¡¦113´ü¡Ë¡£½éÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿³«²ñ¼°¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¥¨¥¹¥³¡¼¥È¥¥Ã¥º¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ø¡£¡Ö»Ò¶¡¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£±ø¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤«¤é¡¢½À¤é¤«¤¤¥Ñ¥Ñ¤ÎÉ½¾ð¤Ø¡£Ç¯Ëö·èÀï¤«¤éÄ¥¤êµÍ¤á¤¿É½¾ð¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡4Æü´ÖºÇ½ª¥ì¡¼¥¹¤òÁö¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÎëÌÚ¸¼¿Í¡Ê29¡áÅìµþ¡¦117´ü¡Ë¡£Á°¸¡Æü¤ËG1¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿25Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö°ÌÜÎ©¤Á¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤À¤±¤ÏÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£º£Ç¯¤Ï¤¤¤¤ÌÜÎ©¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£¤¿¤À¡¢º£³«ºÅ¤Ï´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤º¡£¾Ð´é¤Ê¤ÉÅþÄì¸«¤é¤ì¤º¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤¤¤é¤À¤Ã¤¿É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£¿¿¿ù¾¢¡Ê26¡áÆÊÌÚ¡¦113´ü¡Ë¡¢µÈÅÄÂóÌð¡Ê30¡á°ñ¾ë¡¦107´ü¡Ë¤Ë¼¡¤°´ØÅìÂè3¤ÎÃË¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢º£Ç¯¤Ï¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÅÏÊÕ²íÌé¡Ê24¡áÀÅ²¬¡¦117´ü¡Ë¤Ï·è¾¡Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢½à·è¸å¤Ï¶î¤±¤¿¿¼Ã«ÃÎ¹¡Ê36¡áÀÅ²¬¡¦96´ü¡Ë¤ò»Ä¤»¤ºÈ¿¾Ê¤ÎÉ½¾ð¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¬¥¤¬¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤¤¤¦¤«ËÜÅö¤ËÀ¨¤¤Áª¼ê¤Î¸å¤í¤ò²ó¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¤¤¤Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÀäÂÐ¤Ë²¸¤òÊÖ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤ºÆñ¤·¤¤¡×¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î»Ø¤ò¤µ¤¹¥Ý¡¼¥º¤Ï¤Ê¤·¡£ËÀÎ©¤Á¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤à¤·¤íÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÏÊ¡ÅÄÞæ¡Ê26¡áÆÊÌÚ¡¦115´ü¡Ë¤ÎÏÃ¤ò¡£3ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢½éÆü¤«¤é7¡¢7¡¢7Ãå¤È¤µ¤¨¤º¡£¡È³ÎÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡É¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¿¿¿ù¤µ¤ó¤«¤é¤â¥Ñ¥Á¥ó¥³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü¤³¤½¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éºÇ½ªÆü¤³¤½¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¤·¤«¤··ë²Ì¤Ï4Ãå¡£¡È¶ö¿ô¿ÞÊÁ¡É¤ÇÄÌ¾ï¥â¡¼¥É¤ËÍî¤Á¤¿¤«¡Ä¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï½Ð¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÎ®¤ì¤¬¤½¤Î¤¦¤ÁÍè¤Þ¤¹¤è¡×¤È¶¯µ¤¤À¤Ã¤¿¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤¢¤È¤ÏÅö¤¿¤ê¤ò¤¤¤Ä°ú¤¯¤«¡£ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
³«ºÅ°ì¤Î¾×·â
3ÆüÌÜ12R½à·è¾¡¡ÊÃ±µ³ÏÆËÜÍ¦´õ¤¬¿¿¿ù¾¢¤ò¤Ò¤È·þ¤ê¡Ë
¸Ä¿ÍÅªMVP
ÏÆËÜÍ¦´õ¡Ê27¡áÊ¡°æ¡Ë
º£¸åÃíÌÜÁª¼ê
¤¤¤Ä¤«·ê¤ò½Ð¤¹Ê¡ÅÄÞæ¡Ê26¡áÆÊÌÚ¡Ë
¡ÊÅìµþËÜ¼Ò¶¥ÎØÃ´Åö¡¦ÅÏÊÕ¡¡Íº¿Í¡Ë
¡¡¢¨¼¡²óÍ½Äê¤ÏÂçµÜµÇ°¡Ê1·î15¡Á18Æü¡Ë