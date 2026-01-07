地方競馬で実現した珍名馬対決がＳＮＳで話題になっている。

１月７日に行われた浦和競馬１Ｒ（ダート１４００メートル）では実況泣かせのネーミングで知られる、１番人気のスモモモモモモモモ（牝８歳、浦和・小林真治厩舎、父アンライバルド）と、６番人気のバララララララ（牝６歳、浦和・工藤伸輔厩舎、父ジャングルポケット）が対決。前者は２馬身半差の２着、後者は４着と２頭ともに上位争いを演じたため、実況で何度も呼ばれるなどＳＮＳで反響を呼んだ。ちなみに勝ったのは２番人気に支持されたトワイライトドレス（牝７歳、浦和・宇野木博徳厩舎、父アジアエクスプレス）だった。

浦和競馬で実現した珍名馬対決にＳＮＳでは「文字数が違うのが地味にトラップな実況過ぎる笑」「実況聞きたかったな笑」「馬の実況面白いなー」「実況の方は冷静に２頭の名前を読み上げていました」「直線では連続で呼ばれる場面も」「レース中継リアタイしたけど面白すぎた」「アナウンサーさん泣かせ」「面白すぎるだろ」「ワイド馬券を昼休みに衝動買いしちゃったけど」「とりあえず実況は噛むことなく上手くいったようで」などの反応が寄せられている。