地震や豪雨の被害を受けながらも、夢に向かって勉強に励んできた能登の受験生たち。そんな生徒たちを応援しようと、石川県ののと鉄道で特別列車の運行が始まりました。



のと鉄道で運転が始まった受験生応援列車。



電車の中には、石川県内のプロスポーツチームなどから寄せられた、応援メッセージがずらっと並んでいます。



そして初日の7日は…



「学生の皆さん応援しています、おはようございます」

元気で健康に受験に挑んでもらおうと、乳酸菌ドリンクなどが入った、オリジナルの合格応援セットが配られました。



受験生は：

「うれしいです。これで勉強の力になるかなと思って」

「もう少しなので、最後まで諦めずに頑張っていきたいです」



この合格応援セット、普段、通学に鉄道を利用していない沿線の中学3年生と高校3年生にも配られるということです。



のと鉄道・東井 豊記 さん：

「地域の人たちが応援してくれているというような、孤独感を感じないような気持ちになってもらって、力を発揮してもらいたいなと思います」



受験生応援列車は、高校受験最終日の3月11日まで七尾駅と穴水駅の間を走ります。

