Á°Ê¡°æ¸©ÃÎ»ö¤Î¥»¥¯¥Ï¥éÊó¹ð½ñ¤Ë£Ó£Î£Ó¾×·â¡Ö¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤³¤È¤Ï¹¥¤¡©¡×¤Ê¤É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¸ø³«
¡¡Ê¡°æ¸©¤Ï£·Æü¡¢¿ùËÜÃ£¼£Á°ÃÎ»ö¤Î¥»¥¯¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆÃÊÌÄ´ºº°Ñ°÷¤Ë¤è¤ëÊó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¡£
¡¡¿ùËÜ»á¤Î¥»¥¯¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤ÏºòÇ¯£´·î¤Ë¡ÖÃÎ»ö¤«¤éÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÆâÍÆ¤Î¥Æ¥¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡×¤È¤ÎÄÌÊó¤¬¸©¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿³°Éô¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤Ë¤¢¤ê¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤¬Î©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿ùËÜ»á¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë£Ì£É£Î£Å¤Ê¤É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Ìó£±£°£°£°ÄÌ¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î°ìÉô¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£Ó£Î£Ó¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡Ö¡»¡»¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Ü¤¯¤Ï¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¥¥¹¤·¤¿¤¤¤Ê¤¡¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Î⁉¡×¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡¡¤â¤¦µ¯¤¤¿¤Î¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¤ª¤·¤Ã¤³¡©¡×¡Ö¤Ü¤¯¤È¤ÏÇ»¸üÀÜ¿¨¼Ô¤Ç¤Í¡¡°ì¿´Æ±ÂÎ¤À¤è¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¼ºÎé¤Ê¤ªÏÃ¤À¤±¤É¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÊ¹¤±¤Ð¡¢¡»¡»¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤³¤È¤Ï¹¥¤¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÌó£±£°£°·ï¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ»ä¤Î¿Í´ÖÀ¤«¤é½Ð¤¿¤â¤Î¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀµÞ¤¹¤®¤¿¤·¡¢ÆùÍß¤¬Àè¤Ë½Ð¤¿É½¸½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤ÎÊ¸¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤«¤éµñÀä¤Î°Õ»Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿ÈÂÎÅªÀÜ¿¨¤ò¤È¤â¤Ê¤¦¥»¥¯¥Ï¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊó¹ð½ñ¤Ï»ØÅ¦¡£¿ùËÜ»á¤¬ÂÀ¤â¤â¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤É£³·ï¤ÎÈï³²Êó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¿ùËÜ»á¤ÏÊ¹¤¼è¤ê¤Ë¡ÖÁ´¤¯µ²±¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿ùËÜ»á¤¬Á÷¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ£Ó£Î£Ó¥æ¡¼¥¶¡¼¤é¤Î´Ö¤Ç¡Ö¥¥â¤¹¤®ÅÇ¤¯¤ï¡×¡Ö¸åÀ¤¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¡×¡ÖÍ½ÁÛ¤Î¾å¤ò¹Ô¤¯¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
