能登半島地震の教訓を生かし、金沢市の避難所でも、万一の際、避難所のカギを即座に取り出せるようになりました。今月から設置が始まった自動解錠キーボックス。その仕組みを取材しました。



災害時に開設される指定避難所。



その一つ、旧新竪町小学校には…



金沢市危機管理課・中谷 裕一郎 課長：

「今年の1月1日から新たに運用したキーボックスになります」

金沢市内の100か所、各地区の拠点となる避難所に設置された自動解錠キーボックス。





清水 りか 記者：「震度5弱以上のゆれを感知すると扉が自動で開き、カギを取り出すことができます」これまでは、管理者が到着しカギを開けるまで中に入ることができませんでしたが…最初に到着した人が、カギを開けられるようになりました。おととしの能登半島地震の時には…金沢市危機管理課・中谷 裕一郎 課長：「避難所の鍵が開く前にいち早く避難所に到着した方がいて、その方々が速やかに避難所に入ることができなかったという事例がございました」到着が一番早かった避難者が、カギを取り出せるこのキーボックス。

石川県によりますと、七尾市や珠洲市など能登を中心に、多くの市や町で暗証番号式のキーボックスが設置されていて、輪島市ではすでに、同様の仕組みを使った住民を交えて避難所開設の訓練も始まっています。



今月から導入が始まった金沢市でも、誰もがよりスムーズに避難所に入れるよう、訓練などを実施していく予定です。

