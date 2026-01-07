Á´¹ñ¤Î¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¡×½¸¹ç¡¡ÈôÂÍµí¤Î¥¹¥Æー¥ÊÛÅö¡¢ÉÙ»ÎµÜ¾Æ¤¤½¤Ð¤Ê¤É¡¡Å·Ëþ²°²¬»³Å¹
ÈôÂÍÅ·¶éGIFU¡¿ÈôÂÍµíÌ£¤ï¤¤¥¹¥Æー¥ÊÛÅö
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¡×¤ò½¸¤á¤¿¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬²¬»³»Ô¤Î¥Ç¥Ñー¥È¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å´ÈÄ¤Ç¥¸¥åー¥·ー¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤é¤ì¤ëµí¥¿¥ó¤Ë¡¢ÂçÎ³¤Î¤¤¤¯¤é¡£
¡¡²¬»³»Ô¤ÎÅ·Ëþ²°²¬»³Å¹¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÁ´¹ñ¤¦¤Þ¤¤¤â¤ÎÌ£¤¯¤é¤Ù¡×¤Ç¤¹¡£´ü´ÖÃæ¡¢Á´¹ñ28¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤éÌó1100¼ïÎà¤ÎÌ¾Êª¥°¥ë¥á¡¦¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤É¤¬Ë¬¤ì¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊË¬¤ì¤¿»Ò¤É¤â¡Ë
¡Ö¡ÊQ.¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¿©¤Ù¤¿¤¤¡©¡Ë¥µー¥â¥ó¡ª¡×
¡ÊË¬¤ì¤¿¿Í¡Ë
¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡Ê¤¦¤ì¤·¤¤¡Ë¡×
¡¡ÆÃ¤Ë¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï½é½ÐÅ¹¤ÎÉÙ»ÎµÜ¾Æ¤¤½¤Ð¤Ï¤ë¤Á¤ã¤ó¡£¥³¥·¤Î¤¢¤ëÌÍ¤ËÍí¤àÇ»¸ü¤Ê¥½ー¥¹¤È¹á¤Ð¤·¤¤¥¤¥ï¥·¤Î¤À¤·Ê´¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡´ôÉì¸©¤«¤é¤â½é½ÐÅ¹¡¢ÈôÂÍÅ·¶éGIFU¤Ç¤¹¡£¤¤áºÙ¤«¤¤Æù¼Á¤¬ÆÃÄ§¤ÎÈôÂÍµí¤ò»È¤Ã¤¿ÊÛÅö¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¡ÖÈôÂÍµíÌ£¤ï¤¤¥¹¥Æー¥ÊÛÅö¡×¡£A5¥é¥ó¥¯¤ÎÈôÂÍµí¤ò¥íー¥¹¥¹¥Æー¥¤È¥«¥ë¥Ó¾ÆÆù¤Î2¼ïÎà¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ç¤¼¤¤¤¿¤¯¤ËÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥¤ー¥Ä¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÍÎ²Û»ÒÅ¹¡¦¥¤¥¬¥Ã¥Æ¥£¤Ï¡¢²ñ¾ìÆâ¤Î¥ªー¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿½ÐÍèÎ©¤Æ¤Î¥Ñ¥¤¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êµ¼Ô¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö½ÐÍèÎ©¤Æ¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡¡À¸ÃÏ¤¬Ç®¡¹¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¡¢Æ¦Æý¤Çºî¤Ã¤¿¿¢ÊªÀ¤Î¥Áー¥º¥½ー¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¥ê¥ó¥´¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÖÁ´¹ñ¤¦¤Þ¤¤¤â¤ÎÌ£¤¯¤é¤Ù¡×¤Ï1·î19Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£