東京時間17:43現在

香港ハンセン指数 26458.95（-251.50 -0.94%）

中国上海総合指数 4085.77（+2.11 +0.05%）

台湾加権指数 30435.47（-140.83 -0.46%）

韓国総合株価指数 4551.06（+25.58 +0.57%）

豪ＡＳＸ２００指数 8695.57（+12.82 +0.15%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84769.19（-294.15 -0.35%）



７日のアジア株は総じて上昇。上海株が小幅続伸。堅調な動きとなったが１０年５か月ぶりの高値圏にあり、上値を抑えられやすい展開となった。香港株は反落。前日まで上昇が続いてきたことで、利益確定の売りに押された。台湾株は反落。前日まで連日で最高値を更新したことで、ハイテク株中心に売りに押された。



上海総合指数は小幅続伸。半導体製造装置の中微半導体設備（上海）、保険大手の中国人寿保険、油圧機器メーカーの江蘇恒立液圧が買われる一方で、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、銀行大手の中国農業銀行、コンピューター部品メーカーの海光信息技術が売られた。



香港ハンセン指数は反落。電気自動車（ＥＶ）メーカーのＢＹＤ（比亜迪）、電子商取引大手のアリババ・グループ・ホールディング、ガラス製品メーカーの信義玻璃控股（信義ガラス）、石油大手の中国海洋石油（ＣＮＯＯＣ）、インターネット・メディアサービスの快手科技（クアイショウ・テクノロジー ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小反発。鉱物探査会社のペルセウス・マイニング、保険会社のＡＭＰ、健康関連企業のアンセルが買われる一方で、石油・ガス会社のビーチ・エナジー、銀行大手のウエストパック銀行が売られた。

