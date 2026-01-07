福井県の杉本達治前知事（63）が、県職員にセクハラメッセージを送って辞職したのは昨年12月のこと。この問題について調べていた特別調査委員会は7日、調査報告書を公表した。

【調査報告書の「セクハラメッセージ」全記録】「ぼくとは濃厚接触でね」「キスしちゃう!?」…信じがたい内容の数々

午前10時30分より開かれた臨時記者会見では、鷲頭美央副知事が「圧倒的に優越的地位にいる前知事から数々の性的なテキストメッセージが送信された。明確なセクハラで決して許されない」「被害を受けられた方々に対して、福井県という組織を代表して心からおわびを申し上げます」とコメント。4人の女性職員に対する身体的接触や、およそ1000通におよぶメッセージなどのセクハラ行為を謝罪した。

昨年12月に辞職した福井県の杉本達治前知事（63）

東大法学部卒業、内閣参事官を経て福井県知事に上り詰めたエリートが起こしたスキャンダル。これを受け、福井県庁には抗議や問い合わせの電話が複数件寄せられたという。福井県知事公室広報広聴課によると、

「知事に対する苦情の声がいちばん多く“知事に失望した”“刑事罰が下されることを望む”といったご意見もありました。また事態の詳細を知りたいという思いから“調査報告書はどこで見られるのか”といった問い合わせもありました」

現在、調査報告書は福井県ホームページ内の県政情報ページなどで閲覧できるが「別紙」では、杉本前知事がLINEと私用メールで4人の女性職員に対して送ったメッセージの一部が公開されている。そこには目を疑うような内容の数々が……。

異常なメッセージ

その一部を抜粋すると、

・わざと艶っぽい話題は避けてるの？

・確かに、これはセクハラだよね（困った顔の絵文字）

・またスルー！？

・愛してる（ハートマーク4個）

・二人きりの時は目をジーッと見つめ合い、指を絡め、唇と唇が…（目がハートの絵文字）

・体の関係なんて言わないから

・二人きりでさしつさされつで楽しもうね

・レオタードを着て、おっきく足を上げて、ボンボンを持って元気に躍り回ることだと思うよ

・おはよう もう起きたの？ それともおしっこ？

・おはよう 昨日は 2 時 30 分まで起きてたの？ それともおしっこに起きたの？

・一緒に巣ごもりしましょう

・キスできたら安心できるかなぁ

・ぼくとは濃厚接触でね 一心同体だよ

・性急すぎたし、肉欲が先に出た表現になったことは申し訳なく思っています。

・甘えた〜い "

・オヤジのお相手にはうってつけ

・セクハラって怒らない？ ちょっと思ったことがあったの。怒るかもしれないけど…

・終わってからご一緒する？

・だから、うちのマンションがマジで一番安全だよ

・よっぽど警戒されてるね まぁ、ぼくが悪いんだけど

・ぼくも元気よくピンピンがんばります

・ピンピンのぼくのとこもよろしくね

・ハグとチューをしていいってこと⁉

《どこで勉強したんだよこんな語彙を》

あまりにおぞましい内容にネットの声は……

《想像以上の下衆な内容とそのボリューム感に驚きました》《歌舞伎町のピンクチラシの文言がまだ上品。どこで勉強したんだよこんな語彙を。安全圏から読んでも戦慄してるのに、上司だったら傷病休暇になるのは当たり前》《同じ男性からあの内容の文言を見てドン引き、きしょいと。 もう刑事告訴して刑罰を受けて頂きたい。 福井県民として恥ずかしい限りできわめて悪質だと県民の大半は思ってる》

県の広聴課には、すでに私人となった杉本前知事の刑事罰を望む声も届いているという。

「今日の会見まで前知事辞任の件の詳細は知らされていなかったため、職員の間にも動揺が広がっています。個人的にも非常にショック。県民のみなさまにも申し訳なかったと思います」

こんな痴事で晩節を汚した杉本前知事。県民のやりきれない思いを受け止めてほしい。

デイリー新潮編集部