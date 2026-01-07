中国が日本に対し軍事転用の可能性がある品目の輸出を禁止したことについて、日本側は措置の撤回を求めました。一方、中国は「正当な行為だ」と主張しています。

中国商務省

「日本の軍事力向上につながる品目について輸出を禁止する」

中国商務省がきのう発表した輸出規制。輸出禁止となる対象は「軍民両用品や軍事転用の可能性があるもの」とし、具体的に何が対象になるのかは明らかにされていませんが、中国のメディアは…

中国国営『チャイナ・デイリー』（関係者の話として）

「中国は日本に向けたレアアース関連品目の輸出許可の審査を厳格化することを検討している」

レアアースやレアアース磁石なども含まれる可能性があり、日本政府は中国に対し強く抗議しています。

木原稔 官房長官

「我が国のみをターゲットにした今般の措置というものは、国際的な慣行と大きく異なり、決して許容できず、極めて遺憾であります」

木原官房長官は中国側に対し、「措置の撤回を求めた」と説明しました。

中国は今回の規制強化について、高市総理の台湾有事をめぐる発言に対する対抗措置だとしていますが、木原長官は「内容に不明瞭な点も多い」とし、「内容を精査・分析の上、必要な対応を検討したい」としています。

一方、中国外務省はさきほど、輸出規制の強化について正当な行為だと主張しました。

中国外務省 毛寧 報道官

「国家の安全と利益を守り、拡散防止などの国際義務の履行のため、中国が法に則り措置を講じることは完全に正当で合理的かつ合法だ」

毛寧報道官は「日本が問題の根源を直視し、高市総理の誤った発言を撤回するよう促す」と重ねて要求しました。