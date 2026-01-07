「第６４回全大阪王将戦」（７日、住之江）

王将位決定戦が行われ１号艇の上條暢嵩（３２）＝大阪・１１０期・Ａ１＝が人気に応えてイン逃げ快勝。通算では３０回目、オール大阪は２４年１月の王将戦以来、３回目の優勝を飾った。２着は５号艇の岡村仁（大阪）、３着には木下翔太（大阪）が続いた。

最強タッグには誰も逆らえない。堂々のイン逃げで上條がオール大阪Ｖ３を成し遂げた。

昨年のＳＧ・グランプリＶ機と、ファイナリストによる豪華な共演。まさに鬼に金棒の組み合わせは、王将位決定戦でも威力を存分に発揮した。進入は６号艇の石野貴之（大阪）が動いて１２３・６４５。１周１Ｍは３号艇の山崎郡（大阪）が差しで迫ったが「めっちゃミスをしたけど、舟が返ってきた」と全く動じることなく独走へＧＯ！５号艇・岡村の猛追を振り切り、勝利をモノにした。

「調整を失敗してずっと乗りにくかった」と決して満足できる内容ではなかったが「エンジンは良かった。（新年）一発目で優勝ができたのはすごく良かったかなと思います」と新春初笑いでレースを締めくくった。

表彰式では「伸びしろはあると思うので、もうちょい頑張ります」と課題を踏まえ、今年は大村で開催される年末の頂上決戦、ＳＧ・グランプリに向け「まずは１年間しっかり走りたいと思います」とファンに活躍をアピールした。

昨年はＧ１でＶ２、ＳＧでもグランプリで優出６着の実績を刻み、今や大阪支部を代表する千軍万馬の大エース。午（うま）年の２６年も天駆ける駿馬のごとく、レースを熱く盛り上げていく。