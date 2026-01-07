GÂçºå¤¬¿·ÂÎÀ©¤Ç»ÏÆ°¡¡²ÃÆþ¤Î¿¢Ãæ¡Ö2·åÆÀÅÀ¤ò¡×
¡¡J1¤ÎGÂçºå¤¬7Æü¡¢ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¤Ç»ÏÆ°¤·¤¿¡£º£Ç¯¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥É¥¤¥Ä½Ð¿È¤Î¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°¿·´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼Á¤¬¹â¤¯¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°9°Ì¡£2·î¤ÎÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°³«Ëë¤Ø¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÁª¼ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤Þ¤º¤ÏÀïÎÏ¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡²£ÉÍM¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿MF¿¢Ãæ¤ÏºòÇ¯¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç½ªÈ×¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ·×8ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢J1»ÄÎ±¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£24ºÐ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤ÎÁê¼ê¤È¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤Æ¡Ö2·å¡ÊÆÀÅÀ¡Ë¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£