¡Ú¶¥ÎØ¡ÛÎ©Àî£Ç£³¡¡ÏÆËÜÍ¦´õ¤¬£²²óÌÜ¤Î£Ç£³À©ÇÆ¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß
¡¡¡ÖË±Ñà¾ÞÅµ¥ì¡¼¥¹¡¦£Ç£³¡×¡Ê£·Æü¡¢Î©Àî¡Ë
¡¡Ã±µ³¤ÇÄ©¤ó¤ÀÏÆËÜÍ¦´õ¡Ê£²£·¡Ë¡áÊ¡°æ¡¦£±£±£µ´ü¡¦£Ó£±¡á¤¬¡¢µÈÅÄÂóÌð¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤ÎÈÖ¼ê¤Þ¤¯¤ê¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¥´¡¼¥ëÁ°¤Çº¹¤·¤Æ²÷¾¡¡£ºòÇ¯£±£°·î¤Î¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥éÂç²ñ¶¨»¿¶¥ÎØ¡ÊË¶¶¡Ë°ÊÍè¡¢£²²óÌÜ¤Î£Ç£³À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£µÈÅÄÂó¤¬£²Ãå¡¢£³Ãå¤Ë²Å±ÊÂÙÅÍ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤È£Óµé£ÓÈÉ£²¿Í¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¡È¿·½Õ½é¾Ð¤¤¡É¤ËÏÆËÜ¤ÏÂç´î¤Ó¤À¡£¡Ö¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£±°Ì¡£º£Ç¯¡¢Áá¤¯½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡££²£¶Ç¯¤Î£Ç£³À©ÇÆ°ìÈÖ¾è¤ê¤ò·è¤á¤Æ¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤À¡£
¡¡Ã±µ³Àï¤Ç½é¼ê¤ÏºÇ¸åÊý¤â¡¢¤»¤á¤®¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¤¦¤Þ¤¯ÎëÌÚ¸¼¿Í¡ÊÅìµþ¡Ë¡ÝµÈÅÄ¤Î´ØÅì¥é¥¤¥ó¸å°Ì¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¡ÊÎëÌÚ¡Ë¸¼¿Í¤µ¤ó¤Î¥«¥Þ¥·È¯¿Ê¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢´ØÅì¤Î¸å¤í¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ËÎëÌÚ¤ÎÈ¯¿Ê¤«¤éµÈÅÄ¤¬ºÇ½ª¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÈÖ¼ê¤Þ¤¯¤êÈ¯Æ°¡£¤³¤ì¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇµÈÅÄ¤òº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ç£³¤Ï£²²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤À¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÎË¶¶¤Ï𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¤Î¡ÈÎ¢³«ºÅ¡É¤Ç£ÓÈÉÉÔºß¡£¡Ö£Ó£Ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤È¤¤¤Ê¤¤¤Î¤È¤Ç¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥ÎØº×¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¤âÂ¿Ê¬¹Ô¤±¤ë¡££Ç£±¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¡£¿¿¤Î¶¯¹ë¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ¤ÎÂ×´§¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£