お笑いタレントお見送り芸人しんいち（40）が、6日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜午前1時）に、TKOの木本武宏（54）とともに出演。タイに移住した木下隆行（53）について語った。

しんいちとTKOは過去に松竹芸能に所属していたものの、しんいちが所属していた時期にはTKOは東京に拠点を置いていたと語られた。しんいちはタイに移住した木下について「やっぱめっちゃ変やなと思います」と話し「マジで言うと木本さんがかわいそう」と本音を告白。「コンビでやっててなんで急に片割れタイ行くねんって思っちゃうし、先輩後輩関係なく言うと、木下さんマジでぶっ飛びすぎ。めちゃくちゃ迷惑。TKOという看板、会社としてはめちゃくちゃ迷惑」と語った。

木本は個人事務所のスタジオの家賃などを自身が一人でまかなっていくげ現状を明かし、「（木下に）『俺ここでやっていくから、向こうで必ず成果出してくれ』って言って、成果出してくれるのを期待しているよ」と語った。

しんいちは「（成果は）出ません…」とボケた。「僕はTKOさんはネタおもろいし、バラエティーでヌルヌル相撲ケンカとかやりたいんですもん。そんなんがしたいんです。別に向こうで大金を得て帰ってくる木下さんよりも、今テレビギャラが安いって言われてるけど、そんなんがしたいだけです。だからマジではよ戻ってきてくれん？」と熱望した。